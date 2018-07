Hazard, como loco por el Madrid: “Es hora de probar algo nuevo y se sabe cuál es mi destino preferido”

Hazard vuelve a ofrecerse de manera descarada para fichar por el Real Madrid

Eden Hazard compareció ante los medios de comunicación después de cerrar su actuación en el Mundial de Rusia con una victoria y un gol frente a Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto. El extremo belga aprovechó para hablar de su futuro y dejó clara su voluntad de firmar por el Real Madrid.

“Estuve seis años muy buenos en Chelsea, tal vez es hora de otra cosa. Pero no soy el único que elige, el Chelsea tendrá que dar su bendición”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio belga Het Nieuwsblad. “No sé qué clubes informarán, pero ya sabes cuál es mi preferencia”, completó Hazard, en un nuevo guiño al Real Madrid.

Hazard respondió a los elogios a su figura dando importancia a sus compañeros. “Si he jugado bien es porque el equipo me ha ayudado, el fútbol es un deporte de equipo, por eso jugamos, no he visto a nadie jugar por trofeos individuales. Si lo consigo estaré feliz y si no estaré igualmente feliz con mi torneo”.

A pesar de su grandísima actuación durante todo el Mundial, Eden no se atreve a reconocerse como gran candidato a ser elegido mejor jugador del torneo. “Sería algo atrevido decir que me lo merezco, creo que me lo puedo merecer con mis actuaciones, pero otros jugadores pueden hacerlo muy bien en la final, de manera que tener ese trofeo no es muy importante para mí”.

“Por supuesto jugar por el tercer puesto no es tan histórico como jugar la final de mañana, pero creo que tenemos que estar satisfechos con lo que hemos hecho dentro y fuera del campo, hemos dado alegría a los belgas, y lo celebraremos con ellos mañana”, añadió, en torno al partido de consolación.

Sin tener preferencias para la final, Hazard puso en manos de sus hijos la decisión de ver el partido que medirá a Francia y Croacia. “Si quieren verlo lo veremos, si no, veremos otra cosa. Pero sí estaré atento como aficionado al fútbol”, zanjó.

Laudrup desvela la voluntad de Hazard

El ex jugador del Chelsea, Brian Laudrup, habló también sin tapujos de la voluntad de Hazard de firmar por el Real Madrid. “Hablé con Hazard hace unos días, se está preparando para ir al Madrid. Es una buena cosa tanto para él como para el Real Madrid. Es un jugador de clase mundial”, aseguró .