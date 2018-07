Sara Carbonero es increpada en las redes sociales tras hablar de la relación entre Casillas y Cristiano

Sara Carbonero ha revolucionado las redes sociales tras hablar de la marcha del jugador portugués

Sara Carbonero se ha visto envuelta en una desagradable polémica que gira en torno a la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid. La pareja de Iker Casillas fue preguntada en una entrevista en a Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid por la marcha del portugués y su relación con su marido para acto seguido ser increpada en las redes sociales.

Carbonero fue preguntada por la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y cómo había afectado a Iker Casillas, que fue compañero del luso desde su llegada a la capital de España hasta 2015. “Con Cristiano tenía una buenísima relación y como a todos nos ha dado pena su marcha. Sentimos que se nos va algo nuestro que nos ha dado muchas alegrías”.

El principal motivo por el cual se faltó al respeto a la periodista fue la supuesta mala relación que tenían Carbonero y Casillas con Cristiano y su ex pareja, la modelo rusa Irina Shayk. Desde Instagram y Twitter se profirieron insultos hacia Sara, que vio como era calificada como “falsa” o “mentirosa” por algunos usuarios.

Un nuevo hijo… en Oporto

Casillas y Carbonero podrían sumar un nuevo miembro a su familia, y es que Sara se mostró abierta a tener otro hijo en un corto o medio plazo. “Es una pregunta que cuando la hacemos muchas veces… Son temas que no hay que presionar, aunque se presiona sin querer. Pero siempre lo he dicho, que nos gustaría tener un hijo más, pero no sé si ahora o dentro de un poquito”.

La pareja de Iker también aseguró la continuidad del cancerbero en Oporto de cara a la próxima temporada. “Nos quedamos en Oporto, ya se confirmó antes de verano”, zanjó.