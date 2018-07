En Inglaterra informan de esta operación que acabaría con Hazard en el Real Madrid

La salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid necesita ser reemplazada por un jugador mediático y que pueda asumir el peso de estrella en el vigente campeón de Europa. Eden Hazard es uno de los grandes candidatos a sustituir al luso y el Daily Mail asegura que el equipo merengue está preparando 150 millones de libras, en torno a 170 millones de euros, para hacerse con sus servicios al término del Mundial de Rusia.

El internacional belga cuenta con una oferta de renovación millonaria por parte de su actual club, el Chelsea, con el que todavía tiene dos años más de contrato. Sin embargo, las 300.000 libras a la semana ofrecidas por la entidad londinense no han sido suficientes para convencer a Hazard de que continue en el proyecto y no lo abandone para enrolarse en las filas del Real Madrid.

Junto con Neymar y Mbappé, Hazard es el jugador a seguir por la dirección deportiva del Real Madrid, claramente enfocada a firmar a una estrella atacante en las próximas semanas. A Lopetegui le gustan las prestaciones del belga y la disposición del jugador, que perdonaría millones en su salario para venir a Madrid, podría ser clave para que su fichaje avance y acabe convirtiéndose en una realidad.

Hazard ya mostró en el pasado su disposición a firmar por el vigente campeón de Europa. “El Real Madrid puede interesarme, todos lo saben. Si quieren comprarme, saben lo que tienen que hacer”. Ya en el Mundial y tras reconocer que no le importaba que el Madrid ya no contara con Zidane como entrenador, volvía a hablar del club blanco. “La camiseta del Real Madrid es especial, pero también estoy bien con la camiseta azul, así que no me importa quedarme”.