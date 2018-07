Del Bosque: “Cristiano ha dado los mejores años de su vida al Real Madrid”

Vicente del Bosque opinó sobre la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín, después de todo el revuelo generado por su decisión de abandonar el Real Madrid. El ex seleccionador español y ex técnico madridista aseguró que Cristiano ha dado los mejores años de su vida deportiva al equipo blanco.

El técnico realizó estas declaraciones en la localidad alicantina de La Nucía, donde ha visitado a los jóvenes jugadores que participan en la octava edición del campus que lleva su nombre, no quiso establecer comparaciones con su salida y despedida del Madrid y la que ha protagonizado el delantero portugués.

“No me gusta comentar nada de ese tema. Se ha ganado el respeto de todo el mudo. Ronaldo le ha dado los mejores años de su vida al Real Madrid, de eso no me cabe la menor duda”, aseguró el técnico.

Del Bosque admitió que se marcha de la Liga española y del Real Madrid un jugador “muy importante”, y precisó que la edad del delantero hacía intuir que “antes o después este momento podía llegar”.

“En el fútbol pasa uno y llega otro. Es el fútbol que nos toca vivir y es la propia vida”, concluyó el seleccionador, quien estuvo acompañado durante su visita por el alcalde de la localidad, Bernabé Cano.