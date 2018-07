Bale: “En la final de Kiev estaba frustrado por no ser titular”

Gareth Bale recordó la frustración que vivió en la final de la Champions en la que el Real Madrid levantó la Decimotercera en Kiev Dejó una puerta abierta a una posible salida este verano

Con Cristiano Ronaldo fuera del Real Madrid y Benzema sumido en un mar de dudas, Gareth Bale es el miembro de la BBC que apunta a liderar la delantera madridista la próxima temporada. El galés dejó en el aire su continuidad al término de la pasada temporada, en la final de Kiev en el que el Madrid levantó la Decimotercera, un partido al que sigue dando muchas vueltas.

Bale recordó su frustración al comienzo de la final de la Champions en un encuentro con aficionados en su bar, Elevens Bar&Grill, situado en Cardiff. “Estaba frustrado por no comenzar la final, pero sabía que era capaz de participar en el juego y así lo hice”, aseguró, seguro de que podía aportar y convertirse en héroe si Zidane le daba la oportunidad.

El análisis de su golazo histórico de chilena fue otro de los temas a analizar y Bale quiso explicar sus sentimientos. “Fue genial conseguir ese gol, emoción pura. Es una de esas cosas en las que no piensas, simplemente reaccionas. Siempre quise hacer un gol así y fue el mejor lugar para hacerlo”.

Tras el partido y coincidiendo con el final de temporada, Gareth buscó la desconexión y no se centró en ver repetida la final que representa uno de sus grandes partidos como profesional. “Simplemente me fui de vacaciones e intenté desconectarme, no lo he visto muchas veces. Si no pruebas estas cosas, nunca saldrán”.

La situación para el jugador galés ha cambiado totalmente en las últimas semanas. La salida de Zinedine Zidane, sumada a la reciente de Cristiano Ronaldo, podría asegurarle la titularidad en la presente temporada, siempre y cuando su rendimiento sea cercano al mostrado en la última final de la Champions League. En la cúpula del club también quieren mantener a un Bale que, en este nuevo escenario, sabe que puede opositar a ser la próxima gran estrella del proyecto.