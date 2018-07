La primera camiseta de la Juventus firmada por Cristiano ya se vende ¡por 13.000 euros!

El periodista italiano le dio la camiseta de Cristiano Ronaldo a un turista del resort para que se la firmara El turista desapareció con la camiseta firmada y la ha puesto a la venta en Ebay

La llegada de Cristiano Ronaldo a la Juventus ha desatado la locura en Turín, tanto que un periodista del canal de televisión Sportitalia viajó a Grecia para conseguir que el luso le firmara la camiseta, ya como jugador de la Juventus, pero se la robaron. El periodista se fió de la persona equivocada, que colgó la elástica en Ebay y empezó a recibir ofertas de hasta 13.000 euros, según la información que recoge el diario AS.

El periodista Carmine Rossi llegó a Grecia el pasado domingo, enviado por su director Michele Criscitiello, el autor de esta idea, con el único objetivo de conseguir que el delantero portugués firmara su primera camiseta como jugador de la Juventus, siempre y cuando se cerrara su traspaso como se preveía.

La locura por conseguir una camiseta de Cristiano en Turín era enorme, tanto que la tienda oficial del club online se colapsó por completo durante un día, no daban a basto. Todos los seguidores querían hacerse con la camiseta del fichaje soñado, pero Rossi fue un paso más allá y se marchó a Grecia para intentar conseguir que se la firmara.

Sin embargo, todo se torció desde el principio. El periodista viajó a Grecia con la camiseta titular de la temporada pasada. Aún así, Rossi llegó al resort Costa Navarino, donde se encontraban Agnelli y Cristiano ultimando los detalles de su fichaje, e intentó colarse para conseguir el objetivo. Pese a sus intentos no pudo entrar y acabó implorando a un turista que estaba en el resort para que lo consiguiera.

Ante su insistencia, el turista aceptó el reto y logró la firma del portugués. Pero el periodista no volvió a ver la camiseta, ya que la persona que tenía la elástica había desaparecido y no contestaba al móvil. Sin embargo, el turista cometió el error de publicar una imagen de su hija con la camiseta en Instagram. Al final consiguió contactar con él, pero no estaba dispuesto a devolvérsela. “La camiseta ahora es mía, lo siento”, dijo el turista.

Poco después, Rossi se enteró de que la camiseta ya había sido colgada en Ebay y que le ofrecían 13.000 euros por venderla. Pese a que todavía no la han encontrado, el director de la cadena Michele Criscitiello asegura habrá final feliz para esta historia: “Le vamos a denunciar y, una vez que hayamos recuperado la cmiseta, la utilizaremos paa una subasta benéfíca”.