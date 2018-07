Cristiano pide a Marcelo para la Juve

Según informa 'SportMediaset', el conjunto italiano también podría intentar el fichaje de Marcelo Los bianconeros buscan fórmulas para poder fichar al brasileño y Alex Sandro podría ser la llave

Cristiano Ronaldo ya es historia del Real Madrid. Su fichaje por la Juventus, uno de los más explosivos de la última década, podría no ser el único que se dé con la misma dirección: Madrid – Turín. Ya que según informa SportMediaset, el conjunto italiano también se habría fijado en Marcelo para el lateral izquierdo a petición de Cristiano. La operación parece muy difícil pero en el norte de Italia no descartan nada.

Al delantero luso le gusta estar rodeado de los suyos en cada vestuario y es por ello que habría planteado a Andrea Agnelli, presidente de la Vecchia Signora, que un refuerzo que elevaría el nivel del grupo sería el de Marcelo. Así que el lateral del Real Madrid, uno de los mejores compañeros del portugués en el Santiago Bernabéu, también podría hacer las maletas rumbo a Italia. A día de hoy parece una utopía, pero cosas más difíciles se han visto en el mundo del fútbol.

La realidad es que la posibilidad de que el jugador brasileño recala en la Juventus es muy remota, es una operación mucho más difícil que la del propio Cristiano Ronaldo. Marcelo tiene firmado con el Real Madrid hasta 2022 y su cláusula de rescisión está alrededor de los 180 millones de euros. Una suma que difícilmente podrán pagar los italianos.

Además, en las oficinas del Santiago Bernabéu no están dispuestos a deshacerse del que consideran mejor lateral zurdo de la actualidad, no hay otro jugador que pueda rendir al nivel del brasileño. Eso, sumado a que su sustituto, Theo Hernández, aún no ha alcanzando el punto de madurez en la posición que se le requiere, hace que el Real Madrid no se plantee en este caso ningún tipo de negociación con ningún equipo.

Alex Sandro, la llave

Una posibilidad que maneja la Juventus para llevar a cabo este fichaje y satisfacer la buena sintonía de Cristiano Ronaldo con el vestuario es la que permite Alex Sandro. El lateral zurdo, también brasileño, puede ser la llave juventina para realizar la operación de Marcelo.

El jugador es el carrilero titular de los bianconeros y es un deseo veraniego de José Mourinho para su Manchester United. La operación podría dejar en las arcas de la Juventus una buena suma para plantearse el traspaso del lateral titular de la Canarinha, aunque seguiría faltando solvencia económica para que no acarree problemas con el Fair Play Financiero, sobre todo tras la llegada de Cristiano Ronaldo. Además, no se olvidan que Marcelo tiene ya 30 años…