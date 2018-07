Ceballos se queda… de momento

La intención tanto de Ceballos como de Julen Lopetegui es seguir en el Real Madrid

Dani Ceballos vio cambiar su situación con la llegada de Julen Lopetegui. El centrocampista no ha vivido una primera temporada sencilla en el Real Madrid. Su decisión de salir del Betis el pasado verano, a pesar de que el club blanco prefería que continuase un año más en la entidad verdiblanca, pudo cortar su progresión, ya que de la mano de Zidane no contó con muchas oportunidades.

Su primera temporada en el Santiago Bernabéu se resume en 22 partidos, 899 minutos y una situación complicada en el partido contra el Leganés que le afectó a él y al propio Zidane. El entrenador le dio entrada en el tiempo de descuento y cuando todavía no se había ni colocado en su posición el árbitro daba por concluido el partido. Un episodio que refleja a la perfección lo que fue su primer curso en el Real Madrid.

Pero la historia en estos momentos es bien distinta. Zidane se fue, Lopetegui llegó y una nueva oportunidad de triunfar como jugador del Real Madrid nacía. El entrenador donostiarra conoce perfectamente a Ceballos, ya que el sevillano ha sido el líder de la selección española sub 21 con Julen como seleccionador siguiéndole desde la absoluta, y siempre ha tenido muy claro que quería contar con él. Ahora, Dani no se quiere mover del Bernabéu, salvo que vuelva a ver que no va a tener opciones.

A pesar de las ofertas que ha recibido en estos meses, Ceballos quiere seguir jugando de blanco. Es consciente de que el reto sigue siendo complicado ya que hay mucha competencia, pero cree que con Lopetegui como entrenador tendrá muchas más opciones de tener minutos. De hecho, estas energías renovadas las ha hecho públicas en las redes sociales con un mensaje lleno de optimismo acompañado de una imagen en la que celebra un gol con el Madrid: “Con muchas ganas de que esto empiece ya y con la máxima ilusión para esta nueva temporada llena de grandes retos”.