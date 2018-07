Hazard siempre ha mostrado su interés en recalar en el Real Madrid y en los últimos meses sus guiños se han sucedido continuamente, con o sin Zidane Su pasión por Zidane, clave en su amor por el Real Madrid

Eden Hazard ha sido vinculado al Real Madrid desde que comenzó a despuntar hace ocho años en Francia, en las filas del Lille. Por aquel entonces, un tal Zinedine Zidane ya se aventuraba a decir que sería un jugador que marcaría un época, que tenía condiciones para ser futbolista para el ya 13 veces campeón de Europa. Desde siempre, el extremo belga no ha parado de guiñarle el ojo al conjunto blanco.

No es ningún secreto la admiración que existe en Hazard por el que fuera entrenador del Real Madrid hasta hace poco más de un mes. Zidane siempre fue el ídolo del belga y éste nunca dudó expresar que era algo mutuo. A finales de 2015, el francés afirmó que “después de Cristiano y Messi, Eden es el que más me gusta. Es espectacular verlo jugar”.

El belga expresó días atrás su último guiño al Real Madrid, algo que se está repitiendo cada vez con más asiduidad. “¿Si me hace soñar el Madrid sin Zidane? El Real Madrid hace soñar a cualquiera, con Zidane o sin él. La camiseta del Madrid es especial, pero también estoy bien con la camiseta azul, así que no me importa quedarme”, explicaba Hazard, que no cierra la puerta a su continuidad en el Chelsea pero que vuelve a tender su mano al equipo blanco para recalar en él.

De hecho, el pasado junio fue más directo en sus declaraciones. El belga dejaba caer entre líneas que su etapa en el Chelsea había finalizado: “Gané todo en Londres, a excepción de la Liga de Campeones. Si estoy en este punto de mi carrera, es gracias al ellos. Ahora estoy esperando para ver si el entrenador se queda o se va”. Y volvía a lanzar la piedra al tejado del Santiago Bernabéu: “Puede interesarme, pero si el Madrid no me quiere, no se hablará sobre eso. Si quieren comprarme, saben lo que tienen que hacer”.

No fue el único tiro que lanzó Hazard durante este 2018. En febrero fue cuestionado por la posibilidad de ir al Real Madrid en verano y, aunque fue más misterioso, volvió a dejar la puerta abierta: “En fútbol nunca se sabe”. De hecho, a finales del pasado año, el padre del jugador, Thierry Hazard aseguró que “Eden ha rechazado una prolongación del contrato para poder, llegado el caso, atender al interés del Real Madrid, donde se vería bien”. A día de hoy, el belga no ha renovado aún su contrato con el Chelsea y parece que este verano puede ser el definitivo para que se materialice su fichaje.

Con Zidane hubiera sido más fácil

“Todos conocen el respeto que tengo por Zidane como jugador, pero también como entrenador. Él era mi ídolo. No sé qué sucederá en mi carrera en el futuro, pero sería un sueño jugar para Zidane”, decía Eden Hazard hace apenas siete meses, antes que el Real Madrid y el francés separaran sus caminos. Ahora sin el francés, los guiños se siguen sucediendo…