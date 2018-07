El madridismo se despide de CR7 con el hashtag #GraciasCristiano

Ha llegado el momento en el que los madridistas tienen que despedirse de Cristiano Ronaldo. El Real Madrid y la Juventus han cerrado su salida y toca decirle adiós.

Han pasado nueve años de aquella presentación estelar que llenó el Santiago Bernabéu. Casi una década en la que ha disputado 438 partidos, marcando 450 goles, repartiendo 120 asistencias y consiguiendo 16 títulos (4 Champions, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Supercopas de España,). Ahora, CR7 se va. Deja el Real Madrid para comenzar una nueva etapa en la Juventus. Y en las redes sociales los millones de madridistas que hay repartidos por todo el mundo no han dudado en darle las gracias.

El hombre de los cinco balones de oro que ha llenado de alegría a los seguidores blancos con sus goles y con esa manera tan suya de ser pone punto y final a su historia como jugador del Madrid y a los aficionados sólo les sale decir #GraciasCristiano. Un hashtag que está corriendo como la pólvora en las redes.

Como dice el refrán, ''Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde…'' Quizás muchas veces lo critique, con todo lo que nos ha dado, posiblemente el jugador mas grande que he visto en el Real Madrid y quien sabe si volveremos a ver uno igual en mucho tiempo.. #GraciasCristiano

Nos has hecho soñar, saltar, reír y llorar durante 9 años. Llegaste con 24 años para comerte el mundo y lo has hecho. Te has partido la cara por tu equipo y nos has devuelto a lo más alto.

Eternamente agradecido.

Dejas un vacío enorme. 😢😭❤️#GraciasCristiano #TheBest pic.twitter.com/OS7heCY81q

