Hazard sería el plan B por si falla Neymar

Eden Hazard es el jugador elegido por el Real Madrid para reforzar al conjunto blanco si no pueden fichar a Neymar. El brasileño es el futbolista preferido, pero el belga, que siempre ha sido del agrado de la cúpula blanca, sería el plan B por si finalmente el PSG no cede.

Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones que “si falla Neymar, el elegido sería Hazard”. Así de claro es el plan que el Real Madrid ha ideado para traer un fichaje de renombre para sustituir a Cristiano Ronaldo.

El futbolista belga está inmerso en el Mundial de Rusia. El martes disputará las semifinales ante Francia y, si sale victorioso, tiene muchas papeletas para salir elegido mejor jugador del torneo. Su gran momento no ha pasado desapercibido por el Santiago Bernabéu, hasta el punto de que es uno de los candidatos para reforzar al equipo dirigido por Julen Lopetegui.

Por otro lado, Hazard también se está dejando querer por el Madrid. Durante su estancia en Rusia ha asegurado en Bein Sports que la camiseta de la entidad de Concha Espina “es especial”. “Estoy bien en el Chelsea y por ahora nadie me ha presentado una oferta. ¿Si ya no me hace soñar el Madrid sin Zidane? Es verdad que es alguien especial pero el Madrid hace soñar a todo el mundo. Con o sin Zidane la camiseta del Madrid es especial. Pero también me va bien de azul así que no me molesta quedarme”, reconoció el jugador.