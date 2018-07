Buffon: “Me haría feliz ver a Cristiano Ronaldo en la Juventus”

Buffon, mito de la Juventus, da el visto bueno al fichaje de Cristiano Ronaldo por el club de Turín

Gianluigi Buffon concedió una entrevista a Sky Sport, donde a pesar de ser presentado por el PSG fue cuestionado por el futuro de la Juventus y del posible fichaje de Cristiano Ronaldo por su ex equipo.

“No me sorprendería ver a Cristiano en la Juventus. Me haría feliz porque es lo que necesita la afición de la Juventus, encontrar nuevos ídolos y exaltarles”, aseguró un mito de la Vecchia Signora. De esta forma Buffon da el visto bueno para que el aún futbolista del Real Madrid emprenda una nueva aventura en el club turinés.

También fue cuestionado sobre la posible llegada de Cristiano Ronaldo justo cuando él se ha ido de la Juventus. “No me molestaría. Me molestaron los dos goles que me metió en la final y los que me metió el año pasado“, respondió en tono jocoso Gianluigi Buffon.

Además, el ex capitán de la Juventus continuó analizando la llegada de Cristiano Ronaldo a la Serie A. “Sería la mejor publicidad para el fútbol italiano. Es la confirmación de cuánto la Juventus, Andrea Agnelli son capaces de adaptarse a los tiempos”, añadió el ya guardameta del PSG.