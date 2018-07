El fichaje de Kane sería el más caro de la historia

Harry Kane está siendo uno de los grandes nombres del Mundial de Rusia y si el Madrid quiere ficharle tendrá que pagar 226 millones de euros Acaba de renovar recientemente su contrato con el Tottenham

Harry Kane está siendo uno de los grandes nombres del Mundial de Rusia. El delantero del Tottenham se ha dado a conocer al mundo con grandes actuaciones que han llevado a Inglaterra a las semifinales del campeonato. En el Real Madrid han seguido muy de cerca su rendimiento con la selección inglesa, pero saben que no será nada fácil ficharle. Según The Sun, en el nuevo contrato que firmó tras renovar no hay cláusula de salida y para sacarle de Londres tendrían que pagar 226 millones de euros.

El fichaje de Kane se convertiría en el más caro de toda la historia del fútbol. Hasta ahora Neymar ocupa el número uno de ese ranking, gracias a los 222 millones de euros desembolsados por el Paris Saint Germain el verano pasado. Sin embargo, todo podría cambiar si el club blanco decidiera acometer la llegada del delantero al Santiago Bernabéu. En las oficinas del Madrid guardan muy buenos informes del futbolista de los spurs, pero saben que el club londinense es un hueso duro de roer.

Kane renovó antes del Mundial con el club de su vida hasta 2024. El Real Madrid estaba interesado en firmar al joven delantero de 24 años, pero el Tottenham ha conseguido retenerle por el momento. Si alguien lo quiere, tendrá que batir todos los récords para conseguir que el club que dirige Mauricio Pochettino acepte liberar a su estrella y dejar que cambie de aires la próxima temporada.

En el Real Madrid conocen a la perfección cómo se las gasta a la hora de negociar Daniel Levy, presidente de la entidad inglesa. Para hacerse con Luka Modric y Gareth Bale tuvieron que sacar la chequera y las negociaciones no fueron nada sencillas. Fichar a Harry Kane tampoco lo será y menos después del gran Mundial que está haciendo, donde es el máximo goleador con seis dianas.