El United prepara un plan para fichar a Cristiano

Según informa 'The Sun', el equipo inglés está diseñando un plan económico para cerrar el fichaje del jugador del Real Madrid si finalmente la Juventus se echa atrás El rotativo inglés afirma que en Old Trafford están preparando 250 millones de libras para hacer que el luso regrese

La Juventus es el equipo mejor colocado para fichar a Cristiano Ronaldo pero pueden haber sorpresas. Principalmente porque desde Turín están intentando cuadrar una estrategia económica y esto podría ser clave para que finalmente no se haga un fichaje que estaba cantado. Y ahí es donde aparece el Manchester United, que según informa The Sun, tiene un plan por si el equipo italiano decide retirarse de la puja.

Porque en Old Trafford quieren a Cristiano Ronaldo de vuelta y aquí no hay ningún tipo de problema económico. Como informa este medio, los 30 millones de euros no supondrían ningún tipo de problema y es más, está preparando un plan de 250 millones de libras para intentar acometer un fichaje que supondría un antes y un después en el mundo del fútbol.

Así que en Manchester andan a toda prisa buscando fórmulas para financiar el regreso a casa de un Cristiano Ronaldo que en el año 2009 abandonó la ciudad inglesa para poner rumbo a la capital. En su ideario no estaba volver a su antiguo estadio pero si la Juventus decide retirarse de la puja finalmente puede que acabe accediendo a jugar a las órdenes de un José Mourinho con el que no tuvo una buena relación en los últimos días de éste en Madrid.

“Prefiero que regrese a Manchester”

“Prefiero que regrese a Manchester”. Estas declaraciones salieron de la boca de nada más y nada menos que de Dolores Aveiro, la madre de Cristiano que puede ser clave en esta operación. Otro factor clave para que el portugués regrese a Inglaterra es que el Real Madrid acceda a negociar con el conjunto inglés por alrededor de 100 millones de euros, algo que sucederá si el futbolista manifiesta que se quiere marchar de forma pública. Hay que recordar que en el pasado año 2009 el Real Madrid pagó 94 millones de euros al Manchester por Cristiano Ronaldo.