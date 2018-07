La Juventus, a punto de vender por 60 millones a Higuaín… ¿para comprar a Cristiano?

El fichaje de Higuaín por el Chelsea se hará oficial cuando nombren a Sarri

La Juventus se prepara para fichar a Cristiano Ronaldo. El conjunto de Turín quiere hacer caja para pagar el fichaje del delantero portugués. En este sentido, Gonzalo Higuaín sería el primero en marcharse. Según cuenta Sport Mediaset, el acuerdo entre el Chelsea y la Juve por el futbolista argentino estaría a punto de cerrarse por 60 millones de euros.

La salida del delantero de la Albiceleste podría ser el primer paso de la vecchia signora para hacerse con los servicios del astro luso, cuya salida del Real Madrid está cada vez más cerca con el paso de los días. El Chelsea anda en busca de un goleador puesto que Morata podría abandonar la entidad londinense y Giroud no ha terminado de convencer. Sin embargo, en el club esperan a la llegada de Sarri para tomar una decisión.

Acorde con la información de Sport Mediaset la llegada de Higuaín estaría prácticamente cerrada, pero no se haría oficial hasta que el nuevo técnico, Sarri, no sea nombrado oficialmente, algo que se producirá cuando cierren el acuerdo con el Nápoles por el preparador transalpino. De esta manera, el club inglés, que no jugará la Champions League la temporada que viene, ya tendría al delantero deseado.

El delantero argentino se encuentra ahora mismo de vacaciones después de que Argentina haya sido eliminada del Mundial tras perder con Francia en octavos de final. Su marcha dejaría un buen pellizco económico en la caja de la Juventus, que el club usaría el dinero de la venta para fichar a Cristiano Ronaldo y confirmar así uno de los grandes bombazos de este mercado de fichajes.

La Juve, a punto de vender a Alex Sandro

Higuaín no es el único que tendría su salida prácticamente atada. La Juve se encuentra en modo limpieza para hacer hueco a la llegada del actual Balón de Oro, que costaría 100 millones de euros. Alex Sandro también estaría muy cerca de abandonar la entidad italiana para poner rumbo hacia la Premier, donde firmaría con el Manchester United de José Mourinho.

El precio de salida del lateral zurdo brasileño sería el mismo que el del argentino, 60 millones de euros. Mourinho contaría así con el lateral izquierdo que andaba buscando después que Daley Blind y Luke Shaw no le hayan terminado de convencer al técnico luso. De esta manera, con la venta de Alex Sandro, el cuadro que dirige Massimiliano Allegri contaría con 120 millones de euros en caja tras las dos ventas. Con ese dinero, el campeón de la Serie A iría directo a por Cristiano Ronaldo.