Las razones que explican la salida de Guti del Real Madrid

No hay marcha atrás. Guti ya se ha desvinculado definitivamente del Real Madrid. En la mañana del miércoles, el que ha sido entrenador de las categorías inferiores del conjunto blanco firmaba su finiquito para marcharse al otro club que ocupa su corazón, el Besiktas.

“Hoy quiero dar las gracias al Real Madrid, mi casa, por todos los años que disfruté como futbolista y como entrenador. Me incorporaré en unos días al Besiktas, mi casa también, como segundo entrenador, para seguir creciendo profesionalmente”, escribía en una carta de despedida que publicaba en las redes sociales.

Guti pone así punto y final a más de dos meses de incertidumbre, de idas y venidas y de falta de decisión. Desde que anunciase en El Chiringuito que no iba a seguir dirigiendo al segundo filial blanco e insinuase que la próxima temporada iba a entrenar lejos de Valdebebas, el de Torrejón estuvo cerca de renovar dos años más, aunque finalmente se ha desvinculado de la entidad madridista.

“Si sigo en el Real Madrid sería en el Castilla y ahí está un gran entrenador como Solari”, aseguraba Guti en el programa de Pedrerol. En ese momento, el entrenador daba por hecho que iba a dirigir al Castilla la próxima temporada hasta el punto de que ya había comenzado a planificar la plantilla, pero sus deseos no eran los mismo que los del club. La entidad blanca, que tenía clara que iba a renovar a Solari, le ofreció continuar en el Juvenil A, una propuesta que desechó un Guti que aspiraba a seguir progresando en su carrera como entrenador.

Desde ese momento, varios clubes pensaron en él. OKDIARIO desveló que estaba entre los candidatos para dirigir al Espanyol, aunque finalmente no fue el elegido. También sonó para el Alcorcón, incluso el Real Murcia anunció su interés en ficharle. También recibió una primera propuesta del Besiktas que en ese momento no aceptaría esperando un cargo como primer entrenador.

Las semanas fueron pasando y Guti se fue quedando sin salidas. El Espanyol fichaba a Rubi, el Alcorcón a Cristobal Parralo y la opción más realista era quedarse una temporada más en el Juvenil A del Real Madrid. Lo que en abril ni se planteaba se convertía en la única posibilidad, aunque la vía truca seguía abierta.

El Besiktas, única opción

El Madrid contaba con él en el organigrama de la cantera de cara a la próxima temporada hasta el punto de que habían pactado una renovación. En el club se considera a Guti como uno de los principales candidatos a llegar algún día al banquillo del Santiago Bernabéu. Su forma de entender el juego y su excelente trabajo formativo le han convertido en un entrenador a tener muy en cuenta. Además, muchos jóvenes que han pasado por sus manos le consideran el mejor entrenador que han tenido en Valdebebas. Pero finalmente todo cambió.

Guti nunca llegó a ver con buenos ojos la opción de seguir en el primer juvenil y la insistencia del Besiktas, que según la prensa turca le ha prometido ser primer entrenador el próximo año, terminó de convencerle. Ahora, una nueva etapa empieza para él.

Por otro lado, el Real Madrid se ha movido rápido y ya ha contratado a Dani Poyatos, ex entrenador de La Fábrica y ex ayudante de Jordi Cruyff en el Maccabi Tel Aviv. El catalán es el principal candidato para dirigir el Juvenil A, aunque todavía no hay nada oficial. Además de Poyatos, también pasarán a ser entrenadores de la cantera Raúl y Xabi Alonso.