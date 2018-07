Compás de espera entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid. Con la oferta blanca sobre la mesa de 30 millones netos por temporada, la misma que le ofrece la Juventus, el crack luso parece resuelto a irse. En el Bernabéu empiezan a asumir una marcha inimaginable hace un año, pero no le pondrán trabas. “O Cristiano se queda o saldrá bien del Madrid”, aseguran en el club.

En el Real Madrid insisten en dos cosas. La primera, que no tienen constancia de oferta alguna de la Juve por Cristiano Ronaldo. “Ni de 100 millones ni de cinco”, aseguran en el club de Concha Espina. La segunda, que quieren que CR7 siga vistiendo de blanco la próxima temporada. De ahí la última oferta de 30 millones netos por temporada que le ha puesto sobre la mesa el club blanco, tal como desvelaba OKDIARIO este martes.

Pero si Cristiano Ronaldo insiste en su deseo de irse, el Real Madrid quiere que lo diga públicamente. Que dé el paso de expresar en público lo que dice en privado. Será entonces cuando, si CR7 pone sobre la mesa una oferta “razonable”, el club blanco no le impedirá irse.

Pero, ¿cuánto es una oferta “razonable? Ese es otro de los problemas para la salida de CR7. El pasado 28 de junio OKDIARIO desvelaba la rebaja de su cláusula de 1.000 millones a 120 (salvo para Barça y PSG). Por debajo de esa cifra la oferta empieza a no ser razonable y, aparentemente, la Juve no va a pasar de 100. Por eso el futuro de Cristiano aún no es del todo bianconero.

En el Bernabéu sí tienen claro que Cristiano Ronaldo se ha ganado elegir su futuro. Por eso no le van a retener en contra de su deseo ni se van a encabezonar en un traspaso imposible. En el club aseguran que “no ha habido otro futbolista como Cristiano y se merece salir bien del Real Madrid”. Quizá porque empiezan a pensar que, a día de hoy, está más cerca de Turín que del Bernabéu.