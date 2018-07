Acuerdo con Courtois

El Real Madrid quiere fichar un portero. Keylor Navas ha hecho un buen Mundial, pero en Concha Espina llevan tiempo con la idea de reforzar la portería. El favorito era De Gea, pero su desorbitado precio y las dudas que ha dejado en Rusia descartan esta opción. Otro que siempre ha estado en la lista es Courtois, que gana enteros conforme pasa el tiempo. Y es que, tal y como ha podido saber OKDIARIO, el Real Madrid ya tiene un acuerdo con el guardameta belga, que está loco por volver a la capital de España.

“Otro que está bastante más cerca es Courtois”, desveló en exclusiva Eduardo Inda en El Chiringuito. “El Real Madrid ofreció primero 35 millones de euros. El Chelsea pedía 50 y ahora el Madrid va a ofrecer 40 millones fijos más nueve en objetivos”, contó el director de OKDIARIO en su habitual sección en el espacio deportivo que emite Mega. “Lo que dice Florentino es que es un buen portero pero por bajo falla más de la cuenta”, finalizó.

El club tiene el sí del ex portero del Atlético de Madrid. Courtois cumple contrato en 2019 con el Chelsea y no quiere renovar. Ha rechazado varias ofertas importantes de la entidad londinense porque quiere apurar las opciones de volver a España, y el Real Madrid lo sabe. Así, y viendo que la Roma se ha subido a la parra por Alisson y el United no va a ceder con un De Gea que está de capa caía, en los despachos del Bernabéu han decidido ir a por Courtois. La primera oferta al Chelsea ha sido de 35 millones de euros, pero el club inglés la ha rechazado.

Los blues piden 50 kilos, pero el Real Madrid se niega a pagar esa cantidad por ahora. Y en Concha Espina barajan otra fórmula para hacerse con los servicios del meta belga. La idea es la siguiente: abonar al Chelsea 38 millones de euros fijos más nueve variables por objetivos que se dividirían así (cuatro por ganar la Champions, dos por la Liga, uno por la Copa y dos por ser Zamora).

Así, se presenta un verano movido en torno a la figura de Courtois, que a día de hoy está en la pole para reforzar la portería del Real Madrid de cara al próximo curso. Que el belga no renueve con el Chelsea facilita muchísimo su llegada, pues si el club de Londres no lo vende en este mercado se vería obligado a dejarlo escapar sin recibir ni un euro el año que viene… Pero el Real Madrid no es el único equipo interesado en el belga, por lo que no es una operación tan sencilla.