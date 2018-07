Courtois está preparado para fichar por el Real Madrid

Thibaut Courtois, el guardameta de la selección de Bélgica y del Chelsea, anda estos días centrado en el Mundial de Rusia. Ante Japón deberá conseguir el billete a los cuartos de final y sólo al final del torneo tomará una decisión acerca de su futuro. Pero antes deja clara una cosa: tiene un “destino preferido” y ése no es otro que Madrid, la ciudad donde se encuentran sus hijos.

“Tengo algunas ideas en la mente, pero estoy concentrado en el Mundial y dejaré todas las decisiones para después del torneo”, decía Thibaut Courtois. Bélgica es una de las selecciones que hasta el momento no conoce la derrota y en ello ha tenido mucho que ver el todavía guardameta del Chelsea.

El conjunto blue quiere renovarlo, pues su contrato finaliza el próximo año, pero hasta ahora el asunto está parado y se plantean mas la venta que la renovación. Courtois no tiene prisa por prolongar su contrato con los ingleses pues está a la espera de una llamada desde la capital española. Una idea que ha dejado ver en varias ocasiones y es que en Madrid están sus hijos y el guardameta no ve el momento de regresar a España.

“Mis hijos son lo más importantes para mí. No los he visto mucho en los últimos 18 meses. Ellos tendrán un papel importante en mi decisión”, reconocía el guardameta en unas declaraciones que recoge el diario británico The Mirror.

Una portería y varios pretendientes

Según el rotativo inglés, Courtois está dispuesto a salir del Chelsea rumbo al Real Madrid. Más si se confirma que el conjunto blanco descarta la posibilidad de fichar al portero de la Roma, Alisson, dado que no pretende pagar el precio que los italianos piden por el brasileño.

Alisson sueña con llegar al Real Madrid, pero las pretensiones económicas de la Roma pueden acabar con su deseo. Según el rotativo inglés, en Stamford Bridge sí parecen estar dispuestos a desembolsar ese dinero por el brasileño, de modo que puede ser Courtois quien termine ocupando la portería del Santiago Bernabéu y Alisson la del estadio inglés.

En Italia, por el contrario, La Gazzetta dello Sport apunta que el sustituto de Courtois en el Chelsea podría ser el joven guardameta del Milán, Gianluigi Donnarumma. En cualquier caso, parece que el cancerbero belga dejará el Chelsea y el Madrid está dispuesto a acelerar su fichaje. A todo esto, el Atlético de Madrid mira de reojo a lo que ocurre con su ex guardameta.