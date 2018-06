Seedorf: “Vinicius y Rodrygo no van a jugar en el Real Madrid”

Vinicius Junior y Rodrygo ya preparan su aterrizaje en el Real Madrid. El primero llegará en los próximos días para hacer la pretemporada a las órdenes de Julen Lopetegui, mientras que el segundo no dejará Brasil hasta julio de 2019. A pesar de que todavía no se han puesto la camiseta blanca, ya hay quien se atreve a opinar sobre cual será su futuro en el vigente campeón de Europa.

Clarence Seedorf, ex jugador del Real Madrid, cree que no tendrán muchas oportunidad porque “hoy por hoy” no tienen sitio “y será muy complicado que lo logren”. El holandés realizó estas declaraciones para la televisión brasileña SporTV, donde añadió que “solo los jugadores que están listos logran el éxito en el equipo. El Real Madrid es un club muy exigente. Vinicius y Rodrygo no van a jugar”.

Seedorf, que también llegó al Real Madrid muy joven en su época de jugador, ha puesto como ejemplo a Fede Valverde, futbolista uruguayo del conjunto madridista que este curso ha sido entrenado por Clarence en el Deportivo de La Coruña: “Yo estaba con un joven uruguayo en el Depor, que estaba cedido por el Real Madrid. Pero él no va a jugar en el Madrid. Si tienes suerte, te mandan a un equipo como el Oporto para madurar. Pero si no estás bien, tienen a otros para su lugar”.

“Todos sueñan con jugar en el Madrid y todos sabemos que el que llega vive o muere. Zé Roberto fue uno de los mejores jugadores que yo vi y salió. Eto’o se quedó fuera con 18 años. Hizo un año maravilloso en el Mallorca y se fue al Barcelona”, sentenció Seedorf.