Kaká recomienda a Neymar que se prepare para fichar por el Real Madrid

Kaká es el vivo reflejo de un galáctico que no cumplió con las expectativas cuando fichó por el Real Madrid. El brasileño tuvo que aguantar la presión y las críticas en su día y hoy reflexiona sobre la posible llegada de Neymar a la capital de España en una entrevista en La Gazzetta dello Sport.

“Es una decisión personal. Si ficha por el Madrid ahora, a lo mejor se dirá que solo ha ido a París para tender un puente hacia el Madrid. Pero, si esto es lo que quiere, tiene que hacerlo y estar listo para gestionar la situación”, afirmó Kaká.

El ex campeón del mundo con Brasil en 2002 no tiene dudas de que aguantará lo que digan sobre él. “Siempre hay mucha presión sobre él. En Brasil es increíble, se habla de su rendimiento, de su clase, pero también de su peinado, de las mochilas que lleva. Es un gran jugador, pero también una celebridad y no es fácil gestionar todo esto”, agregó.

Kaká todavía no tiene una opinión fija sobre el lugar que ocupará Neymar en la historia del fútbol brasileño. “Es pronto para decirlo. Neymar tiene 26 años y está llegando a la edad de maduración. Es uno de los candidatos para ganar el Balón de Oro en los próximos años porque está creciendo”, dijo.

“(El argentino, Lionel) Messi y (el portugués) Cristiano Ronaldo, por razones de edad, tendrán que vivir una fase de bajón físico. Pero no se puede decir cuándo pasará esto. Cristiano tiene 33 años y es una sorpresa positiva, es un privilegio ver lo que hace en el campo“, puntualizó.