Inda: “Courtois es el mejor colocado para la portería del Madrid”

El Real Madrid sigue dándole vueltas a la posición de portero de cara a la próxima temporada. El equipo blanco firmará un cancerbero se vaya o no Keylor Navas y en estos momentos el mejor colocado para formar parte de la primera plantilla merengue es Thibaut Courtois. El portero belga se encuentra en el Mundial, donde su selección se ha convertido en una de las favoritas para el triunfo, algo que podría suceder antes de que Courtois regrese a Madrid después de unos años en el Chelsea.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones el favoritismo por parte de Courtois en el casting de porteros. “Esto no es una foto fija. En este momento el mejor colocado es Courtois. La secretaría técnica del Madrid siempre le ha visto con buenos ojos, aunque no es el que más gusta que es Oblak, pero Florentino no quiere entrar en esa guerra con el Atlético. El presidente cree que por bajo falla, pero los informes son buenos. Podría costar entre 35 y 40 millones. Además, el señor Abramóvich está teniendo muchos problemas en Reino Unido y encima el Chelsea no va a jugar Champions”.

El gran favorito hasta el momento era David de Gea, que parece descartado no por su bajo rendimiento con España, sino por el precio desorbitado que solicita el Manchester United para negociar el traspaso. “De Gea está descartado por el precio, 130 millones y Florentino no está dispuesto a que le tomen el pelo”, afirmó Inda.