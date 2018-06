Un canterano del Real Madrid dice adiós al club con una emotiva carta

Se acabó una temporada dura y difícil en la que he aprendido mucho y me ha echo crecer. Hace 6 años llegué al club de mi vida y hoy se acaba mi etapa aquí, lo primero quiero dar las gracias al @realmadrid por todo lo que me ha dado, quiero agradecer a todos, médicos, físios, utilleros, preparadores… y todas esas personas que día a día nos hacen las cosas más fáciles, también a todos los entrenadores que he tenido estos años y por su puesto a cada uno de mis compañeros a esa familia que hemos formado y que llevaré en mi corazón para siempre. Me llevo grandes amigos para toda la vida. Orgulloso de haberme dejado el alma en cada entrenamiento y en cada partido y sobretodo agradecido a Dios porque podré decir que me formé en la mejor cantera y el mejor club del mundo. “Un ganador nunca se rinde! HALA MADRID! #CorazonBlanco

A post shared by Joaquín Rodríguez (@joaquinrodriguez10_) on Jun 25, 2018 at 5:58am PDT