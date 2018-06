Sigue la guerra entre Lama y Arbeloa: “Fue mal compañero y pelota de Mourinho”

La guerra entre Manolo Lama y Álvaro Arbeloa sigue abierta. Si el primer enfrentamiento entre periodista y ex jugador comenzó una vez finalizada la final de la Champions que enfrentó al Real Madrid y al Liverpool en Kiev, el propio narrador ha aprovechado ahora una entrevista en 20 Minutos para seguir atacando al madridista.

“No suelo responder en Twitter y a Arbeloa le contesté por varias razones. Creo que él no era consciente de ese tuit: se lo encontró y lo retuiteó“, explicó. A continuación, aseguró que le pareció “muy pobre de espíritu que un tío, en vez de estar contento porque su equipo gane la Champions, se preocupe de un periodista”. Además, cree que las críticas del comentarista de Real Madrid TV se suman a las que recibe los deportes de la Cope “por cierto sector ultra del madridismo”. No obstante, aseguró que no volverá “a responderle, o eso creo”.

Los palos continuarían en la misma entrevista. Lama no dudó en seguir atacando a Arbeloa: “¿Duro? No lo sé. Tiré de ironía porque podía haber sido más malo. Podía haberle enseñado más fotos para demostrarle que lo de los colores es mentira“. También reconoció que Arbeloa ahora “defiende al Madrid porque es el que le paga”, pero que “no debe emplearse en periodistas”.

Por último, el periodista apuntó a la libertad de expresión: “Cada uno es libre de opinar y que él también puede hablar de Mourinho. Arbeloa ha sido un buen jugador y un mal compañero de vestuario. Creo que fue un pelota de Mourinho y que ahora trabaja por y para el Madrid, y sirve a esa causa porque le pagan”.