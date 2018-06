Achraf, a OKDIARIO: “Nos jugamos la dignidad y no vamos a regalar nada a España”

Achraf atiende a OKDIARIO antes de enfrentarse a España en el Mundial

Marruecos no saldrá de paseo ante España. La Selección se juega su pase a octavos de final ante un equipo en el que Achraf Hakimi (Madrid, 1998) es una pieza clave. El canterano del Real Madrid ha pasado en menos de un año de jugar en Segunda B con el Castilla a ser el dueño del carril izquierdo en su selección y a disputar su primer Mundial.

A sus 19 años, reconoce que no se esperaba el pasado verano estar hoy donde está. El jugador es el ídolo en un país que volvía a una cita mundialista 20 años después pero que, pese a la buena imagen mostrada en estos dos primeros partidos, han caído eliminados. Sin embargo, los marroquís no bajan los brazos y el lateral avisa a los de Hierro de su intención de salir a por la victoria. Antes de poner fin a su participación en Rusia, habla con OKDIARIO y repasa lo sucedido en este Mundial y en una temporada que nunca borrará de su memoria.

Pregunta.- Llegan a la última jornada ya sin opciones. ¿Están decepcionados?

Respuesta.- Estamos tristes por habernos quedado ya fuera. Tampoco nos esperábamos estar tan pronto eliminados. Dos detalles nos han marcado y son los que nos han hecho estar ahora mismo fuera del Mundial.

P.- La imagen que han dado ha sido buena.

R.- Hemos trabajado muy bien, pero nos ha faltado algo más de contundencia en las dos áreas. Estos detalles en el fútbol marcan la diferencia y a nosotros lo que nos ha matado ha sido esto.

P.- Su compañero Cristiano marca el gol que les deja fuera. ¿Cómo es tener que sufrirle?

R.- Todos sabemos como es Cristiano. Es un jugador increíble y el otro día nos tocó tenerle en frente y sufrirle y volvió a demostrarlo.

P.- ¿Cómo afrontan el partido contra España?

R.- La gente dice que no nos jugamos nada, pero nos jugamos mucho. Sobre todo la dignidad y el dar una alegría a nuestra afición, no sólo los que están aquí en Rusia, sino a los millones de marroquís que hay en el mundo. Vamos a salir con la misma intensidad que en cualquier partido porque queremos ganar, para quedarnos con buen sabor de boca.

P.- ¿Le gustaría que ganase España el Mundial?

R.- Sé que son uno de los favoritos y que se juegan bastante en el partido contra nosotros. No vamos a regalar nada porque nos jugamos nuestro orgullo, pero sí que me alegraría si ganan el Mundial.

P.- Nació en Madrid, pero desde muy pronto jugó en las categorías inferiores de Marruecos. ¿A que se debió esa decisión?

R.- Desde siempre he jugado con Marruecos. Tuve una pequeña charla una vez para jugar con la selección española, pero al final me decanté por la marroquí. Lo tuve claro, siempre había estado con Marruecos y es mi país de origen y el de mi familia y me siento más marroquí que español.

P.- Benatia es su compañero. Después de lo que pasó este año en Champions con la polémica de su penalti a Lucas, ¿ha hablado con él sobre ello?

R.- Tuvimos una pequeña charla cuando pasó como compañeros, pero no hemos vuelto a hablar de ello, ya está olvidado. Ahora estamos centrados en el Mundial y en el próximo partido, que no tiene nada que ver con lo que sucedió en esa eliminatoria.

P.- En el Mundial ha jugado de lateral izquierdo. ¿Podrías hacerlo también el Madrid?

R.- Con la selección estoy más acostumbrado a jugar por la izquierda y no lo llevo mal. Si hiciera falta en el Madrid que juegue de lateral izquierdo el entrenador puede contar conmigo.

P.- ¿Que le parece Lopetegui?

R.- No me esperaba que Lopetegui fuese a ser el nuevo entrenador. Nos pilló por sorpresa, pero yo creo que es una buena elección. Conoce la casa y me alegro porque vaya a estar con nosotros.

P.- Ha sido su primer año en el primer equipo del Real Madrid. ¿Con qué se queda?

R.- Ha sido un año muy bueno colectivamente y en lo individual. He aprendido bastante de todos mis compañeros, fijándome en cada detalle. Ellos me lo han puesto muy fácil para aprender más rápido y estoy muy contento de estar con ellos y de poder aprender siempre de ellos.

P.- ¿Qué supuso pasar de Segunda B al Real Madrid?

R.- Zidane me dio la seguridad y la confianza de que podía estar preparado y le estoy eternamente agradecido. Al principio el cambio se nota, porque todo va más rápido, tienes que pensar más rápido, pero entrenando con los mejores se aprende todo y no se nota tanto. Estoy muy contento de haber estado en la primera plantilla.

P.- ¿Esperabas la marcha de Zidane?

R.- No, no sabíamos nada. Nos pilló por sorpresa que no iba a continuar con nosotros y nos lo comunicaron casi a a vez que a todo el mundo. Si el ha tomado esta decisión será por algo. Espero que le vaya muy bien el resto de su carrera y siempre me alegraré de todo lo bueno que le pase.

P.-Sube al primer equipo, gana la Champions, juega el Mundial… Si se lo llegan a decir hace un año, ¿se lo habría imaginado?

R.- Para nada. No me hubiese creído que me pasasen todas estas cosas. Estoy muy contento de la evolución que he tenido, porque ha sido muy rápida e inesperada.

P.- ¿Continuará en el Real Madrid el año que viene?

R.- Ahora estoy centrado en el Mundial. Lo que venga sobre mi futuro habrá que hablarlo después y tratarlo con el entrenador. Todavía no he hablado con Lopetegui porque estoy centrado en el último partido que tenemos. Después del Mundial ya veremos lo que pasa.