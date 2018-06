En México aseguran que Lopetegui quiere a Héctor Herrera en el Real Madrid

Julen coincidió con el mediocentro en su etapa como entrenador del Oporto

Julen Lopetegui no pierde ojo de lo que sucede en Rusia. El ex seleccionador ya trabaja en nuevo Real Madrid y quiere en el conjunto blanco a una de las revelaciones de este Mundial. Se trata de Héctor Herrera, jugador mexicano que está sembrando un gran inicio de competición y no ha pasado desapercibido para el técnico.

Según publica el diario mexicano Reforma, Julen habría pedido el fichaje del jugador del Oporto para reforzar el centro del campo del Madrid. Casemiro, Kroos y Modric acumulan muchos minutos y la llegada de Herrera como revulsivo sería buena para realizar rotaciones y dar más descanso al tridente titular.

Además, el rotativo asegura que el Real Madrid ya se ha puesto en contacto con el club portugués para iniciar las negociaciones de su traspaso. La relación entre ambas entidades es muy buena. Los de Chamartín ficharon a Pepe por 30 millones, cedieron a Casemiro durante un año y pagaron por Danilo otros 30 kilos pudiendo traerlo gratis por su fin de contrato… Los antecedentes indican que la operación podría llegar a buen puerto.

Asimismo, la relación de Lopetegui con el club es muy buena tras su etapa como técnico. Julen guarda muy buen recuerdo de la ciudad, el equipo y sus jugadores, en especial del juego de Herrera. El futbolista fue uno de los hombres de confianza del vasco en los Dragones. Y ahora, lo quiere vestido de blanco.

El mexicano tiene contrato con el Oporto hasta 2019. El equipo portugués pagó por el jugador once millones, una cifra que ha ido in crescendo por su gran rendimiento. Si el Madrid quiere sacar a Herrera de Do Dragao tendrá que depositar al menos 20 millones de euros.