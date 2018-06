Lopetegui llamó a Keylor para decirle que cuenta con él

El nuevo entrenador del Real Madrid se presentó y le transmitió su confianza

No todo son malas noticias para Keylor Navas. El meta costarricense ha quedado eliminado del Mundial de Rusia después de que su país no pudiese ganar ni a Serbia ni a Brasil. A pesar de que el cancerbero fue el mejor de su selección, sus buenas intervenciones no sirvieron para que el combinado tico pudiese llegar con vida a la última jornada de la fase de grupos. No obstante, el portero puede estar tranquilo con su futuro.

Según ha podido confirmar OKDIARIO, Julen Lopetegui se puso en contacto con él una vez oficializado su fichaje como nuevo entrenador del Real Madrid. El técnico se presentó y le transmitió la confianza que necesitaba en unas semanas donde, como casi siempre que el mercado de fichajes se abre, vuelve a ver como su futuro está en el aire. El técnico le ha transmitido que cuenta con él.

“Yo como futbolista no tengo que cambiar nada, lo que he hecho siempre es lo que voy a seguir haciendo, que es tratar de esforzarme al máximo, pedirle a Dios salud para ganarme un puesto y sobre todo demostrarle que tengo las condiciones para seguir jugando en el Madrid muchos años. Entonces, es un reto muy lindo, esperemos estar en los planes de él y a ver qué es lo que nos repara el futuro”, confesaba el propio Keylor durante su participación en el Mundial.

Navas tiene el cariño del club y, sobre todo, de sus compañeros. Es uno de los jugadores más importantes y respetados en el vestuario. La afición también le quiere y sus actuaciones han conseguido cerrar un debate que se ha extendido en la portería del Real Madrid más de lo deseado. Y por último, Lopetegui, el mismo que quiso ficharle para el Oporto en 2014 cuando terminó jugando en el Santiago Bernabéu, también cuenta con él.

En busca de un portero

La continuidad de Navas no implica que el Real Madrid no siga teniendo entre sus deberes para este verano el fichar un portero que refuerce una posición tremendamente delicada. La continuidad de Kiko Casilla está en el aire y la salida de Luca Zidane parece segura, por lo que parece probable que los blancos deberán fichar un guardameta que compita con Keylor y un joven que haga las labores de tercer arquero.

El puesto de tercer portero será para el joven ucraniano Lunin. El meta de 19 años llegaría para estar a caballo entre el primer equipo y el Castilla. Por lo tanto, los esfuerzos ahora se centran en contratar un cancerbero de garantías y en estos momentos los que más opciones tienen de llegar al Bernabéu son Alisson y Courtois.