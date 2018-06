Pablo Laso, el arquitecto del ‘Dream Team’ del baloncesto español

El Real Madrid de Pablo Laso ha conseguido su título número 15 en las últimas siete temporadas después de imponerse al Baskonia en la final de la Liga Endesa Sus trofeos: cuatro Ligas, dos Euroligas, cinco Copas, tres Supercopas y una Intercontinental.

Los éxitos del Real Madrid de baloncesto no se pueden entender sin la figura de Pablo Laso. Desde su llegada la banquillo blanco en verano de 2011, el entrenador español ha escrito una de las páginas más gloriosas en la historia de la sección. Y es que este es el título número 15 en apenas en las últimas siete temporadas. Unos números que dejan claro que el baloncesto español ya tiene su ‘Dream Team’ y ese es el Real Madrid de Pablo Laso. Esto no hay quién lo discuta.

Porque esta ha sido la cuarta Liga Endesa de las últimas siete disputadas. Tras llegar sin aire a la del año pasado ante el Valencia Basket, y caer a las primeras de cambio en la Final Four, el conjunto blanco se ha repuesto para firmar otro año de ensueño donde ha ganado la Euroliga y se ha conseguido también reinar en España.

Y además es que en esta temporada todo se presentó en contra desde el principio. Tras la dramática lesión de Llull, llegó una plaga devastadora que sólo dejó sanos a Felipe Reyes, Causeur y los menos utilizados Randle, Yusta y Radoncic. Pero aquí Pablo Laso llevó el mal con temple y su equipo sólo tropezó en tres ocasiones de 33. Así que parecía que lo mejor estaba por llegar cuando las estrellas volvieran a estar en plenas facultades físicas.

La segunda Euroliga en siete años colocó en el cielo al Real Madrid y en Liga Endesa se ha convertido en leyenda. Tras dejar en la cuneta a Andorra y Gran Canaria, ha conseguido imponerse a un Baskonia que llegó al partido más importante del año con la intención de acabar con la dinastía de un equipo que ya es historia del baloncesto español. Mejor dicho, es el ‘Dream Team’ de nuestro país.

15 títulos en siete años

Dos títulos de Euroliga, cuatro de Liga Endesa, cinco de Copa del Rey, tres de Supercopa y una intercontinental. Estos son los trofeos que ha conseguido el Real Madrid desde que Pablo Laso llegara al banquillo en el año 2011. Pero más que por el modo, ha importado la forma. Y es que el entrenador vasco desde el principio lo apostó todo a un tipo de baloncesto showtime que se ha ganado la admiración de la crítica y ha hecho que los pabellones de toda Europa se llenen para ver a este equipo de ensueño.

Y después están todos los registros establecidos. Desde 1981 no se ganaba la Euroliga y con Pablo Laso se ganó, desde hacía 19 años no se ganaba la Copa del Rey y con Pablo Laso se ganó, desde hacía 28 no se ganaba la Supercopa y con Pablo Laso se ganó. Así que sobran las palabras para relatar todo lo conseguido por un entrenador sin ego que ha puesto su nombre en los libros de historia del baloncesto.