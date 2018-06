Hazard aseguró que fichar por el conjunto blanco le puede interesar. "El Real Madrid puede interesarme, todo el mundo lo sabe. Ya saben lo que tienen que hacer si me quieren", afirmó

Eden Hazard lleva años sonando para el Real Madrid y este verano puede que se haga un fichaje que lleva tiempo calentándose. Al menos eso ha dejado caer el jugador belga que ha afirmado en una entrevista concedida a L’Equipe, que el fichaje por el Real Madrid le puede interesar y que “ya saben lo que tienen que hacer si me quieren”.

Lo que tiene que hacer el Madrid

“El Real Madrid puede interesarme, todo el mundo lo sabe. Ya saben lo que tienen que hacer si me quieren”.

Futuro en el Chelsea

“Si me quedo en el Chelsea es para que el equipo sea mejor que la temporada pasada. No me voy a quedar para que estemos peor”

Situación actual en Londres

“Decir ‘me voy’ sería demasiado fácil, por eso primero quiero ver que va a pasar en el Chelsea la temporada próxima. Quiero ver si el entrenador sigue o no”.

Fichajes

“No quiero hablar de fichajes en este momento, antes que nada me gustaría que pasará en el club la próxima temporada, si el entrenador se queda o se va, no quiero quedarme para ser menos buenos”.