Kepa: “Estoy feliz de venir al Bernabéu con el equipo del que siempre he sido”

Kepa Arrizabalaga fue el principal protagonista del Real Madrid – Athletic. El guardameta salvó un punto ante el conjunto blanco, con un recital de paradas. En su figura estaban fijas las miradas, pues pudo ser el refuerzo invernal de los de Chamartín, sin embargo Zidane decidió que no fuese así. Por lo visto sobre el césped del Bernabéu, se equivocó.

Kepa terminó renovando por el Athletic y ahora ha visitado el Bernabéu como león. Aseguró que su actuación le “sabe bien”, porque ha podido “ayudar al equipo” en el estadio madridista. También dijo tener “ganas de jugar porque era la primera vez” que acudía al Bernabéu. “A los jugadores nos gusta jugar en campos así y estoy contento por el resultado que hemos sacado”. “Para puntuar aquí el trabajo del equipo tiene que ser muy bueno en todas las líneas y es lo que hemos hecho, con fases de más o menos peligro, pero no es fácil puntuar aquí”, añadió el portero del Athletic.

Sobre la presión de ser el centro de las miradas durante el encuentro, el jugador afirmó que no es nada nuevo para él, pues en la primera vuelta, se di algo parecido: “Sentí esa sensación también en la ida, en San Mamés. Se habló mucho de mí durante meses pero más allá de eso trato de dar lo mejor de mí y aislarme de todo ese ruido“.

Sobre su renovación por el Athletic, el cancerbero señaló que fue una decisión tomada entonces y que está “feliz” de ir al Bernabéu con “el equipo de mi tierra, del que he sido desde pequeño y al que estoy muy contento de pertenecer”. Por último, sobre si piensa que Zidane está arrepentido por no ficharle en enero, el portero señaló que no va “a entrar a valorar palabras de un entrenador” que no es el suyo. “Yo trato de ayudar a mi equipo lo máximo posible”, finalizó.