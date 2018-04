El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, concedió una entrevista a La Gazzetta dello Sport para analizar la implantación del VAR de cara a la próxima temporada. Sin embargo, el máximo mandatario del organismo asegura que no ve claro su uso en la próxima edición de la Champions League. También opinó sobre el penalti de Benatia a Lucas y aseguró que esta herramienta no habría cambiado “nada”.

“No son cambios para un torneo en progreso, las reglas deben ser las mismas de principio a fin. De lo contrario, alguien podría decir ‘si hubo VAR hace dos meses…’. Pero entonces, discúlpeme, en el Real Madrid-Juventus, ¿qué hubiera cambiado? Nada. Hay quienes vieron veinte veces esa acción, yo cincuenta, pero para la mitad sigue siendo penalti y para la otra mitad no. En el Manchester City-Liverpool, sin embargo, en el gol anulado podría ser útil. Pero luego hay otros problemas”, dijo.

En el Mundial sí habrá VAR, cosa que preocupa bastante al presidente que asegura tener “algo de miedo de cara al Mundial, donde tendremos árbitros que nunca han dirigido con el VAR. Espero que no haya escándalos ni problemas. Es más fácil ponerlo en un campeonato con todos los árbitros italianos o alemanes. Incluso la Premier League lo ha pospuesto”.

Ceferin cree que se podría poner en 2019 tanto en Champions como en la Eurocopa: “Siendo realistas, en la temporada 2019-2020 podríamos tenerlo en la Champions League y en la Eurocopa“. Respecto a las palabras de Buffon criticando la actuación del árbitro Michael Oliver tras la jugada que desató la polémica y acabaría costando la eliminación del cuadro italiano.

“Lo que dijo no está bien, no tenía que hacerlo. Sin embargo, desde el punto de vista de quien jugó, entiendo la frustración y la decepción de perder un partido con un penalti en el minuto 93. Sientes que has perdido la oportunidad”, espetó.

Otro de los críticos con la acción fue el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, quien solicitó el VAR en esta competición: “Hablé con Andrea de inmediato y sé que actuó como un caballero en todo momento. No insultó a nadie ni fue agresivo. El delegado también lo confirmó. Tenía la misma frustración que Buffon y, aunque es presidente, no podía ocultar sus emociones“.

El responsable de los árbitros, Pierluigi Collina, ha sido muy criticado por la designación del árbitro inglés para el Madrid-Juve. Sin embargo, Ceferin ha salido en su defensa y reconoce que “no tiene culpa. Es como el entrenador que elige el equipo: selecciona lo mejor para ganar, luego pueden suceder cosas controvertidas: pero ¿qué culpa tiene?”.