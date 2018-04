Así fue la pitada del Bernabéu a Benzema

Definitivamente, el Santiago Bernabéu no pasa ni una a Karim Benzema. El coliseo madridista volvió a despedir al delantero francés con una gran pitada cuando Zidane decidió darle entrada en el terreno de juego por un Gareth Bale que tampoco tuvo un recibimiento especialmente caluroso. El galés también tuvo que escuchar algún pitido, pero la peor parte se la llevó Karim. Otra vez.

Benzema no tuvo una gran actuación ante el Athletic. El atacante no marcó gol, ni siquiera generó peligro en la portería vasca, y su presencia volvió a ser muy pobre. Un tiro a puerta que no creó mayor peligro a un Kepa descomunal y poco más. Sus pobres acciones ya despertaron algún runrún en Chamartín que se tornaron en pitada más tarde.

La temporada del ariete está siendo paupérrima. El delantero suma sólo cinco goles en Liga tras 33 jornadas. El conjunto merengue es uno de los que más oportunidades crean y más goles hacen del campeonato doméstico, pero las relaciones entre Benzema y la portería están rotas desde hace tiempo. Dudar de la calidad y la visión de juego del francés sería injusto a la vez que atrevido, pero los delanteros viven de sus goles y Benzema este curso no está dando la talla.