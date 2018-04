“El árbitro del Madrid-Juve fue un gilipollas, el penalti era dudoso”

El penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez sigue dando mucho que hablar. La UEFA respalda al árbitro del choque Michael Oliver y al jefe de los árbitros Pierluigi Collina, pero eso no es suficiente para poner fin a las críticas. Una semana después de aquel partido, la acción sigue dando que hablar en Italia. Esta vez ha sido el histórico ex directivo del Milan Adriano Galliani quien ha cargado contra el inglés por su arbitraje en el Real Madrid-Juventus.

Galliani se ha pasado a la política como senador en el partido de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Pero siempre que pueda aprovecha para hablar de fútbol. Según cuenta Tuttosport estuvo charlando con algunos periodistas sobre el partido y aseguró que “la Juve se merecía ganar ante el Madrid, aquel penalti era dudoso y fue absurdo expulsar a Buffon, significa no entender nada de la psicología en el fútbol. En resumen, ese árbitro ha sido un gilipollas”.

También analizó la semifinal que enfrentará al Liverpool con la Roma, gran rival del Milan en liga, aunque reconoce que en la Champions va con los conjuntos italianos: “Tras 31 años y medio en el Milán, yo siempre seré rossonero, así que en la Serie A soy un rival de los giallorossi. Sin embargo, en las competiciones internacionales somos aliados, porque el que gane le da puntos a todo el movimiento y esto nos permite tener 4 equipos en la Champions”.

No siente mucho aprecio por el cuadro que dirige Jurgen Klopp. Aquella remontada en la final de la Liga de Campeones en 2005, en la que los rossoneros ganaban por 3-0 al descanso, se le ha quedado marcada de por vida al ex directivo. “Ya se pueden imaginar que bien me cae el Liverpool tras aquel partido. Estuve tres meses sin dormir, nunca había pasado perder una final tras un 3-0. Así que, sin duda, ¡forza Roma!“, afirmó.