Lucas Vázquez: “Contra el Bayern dudas ninguna, vamos con ganas de ganar en Múnich”

Lucas Vázquez habló a la conclusión del Real Madrid – Athletic para valorar la actuación del equipo. El jugador madridista quis destacar la superioridad mostrada por el conjunto madridista, sobre todo en la primera mitad, en un partido en el que de nuevo volvió la falta de efectividad: “El equipo hizo un gran partido, fuimos superiores en todo momento. Se adelantaron pero se echaron atrás, defendieron muy bien e hicieron su partido. Nosotros tuvimos muchas ocasiones y nos faltó ese acierto”.

El conjunto madridista no pudo igualar el tanto inicial de Williams hasta los minutos finales. Gran parte de la culpa fue de Kepa, que en la primera mitad dio un recital en el que pudo ser su estadio. Lucas reconoció que el conjunto blanco no estuvo fino en los segundos 45 minutos, aunque eso no impidió que dominaran el encuentro: “En la segunda nos costó crear un poco más, pero aun así llevamos el peso del partido”.

Los de Zidane tienen en la cabeza las semis de Champions ante el Bayern, que se disputarán la próxima semana. Sin embargo, el empate no hace saltar las dudas acerca de sus opciones en la eliminatoria. “Dudas ninguna”, señaló Lucas, que además añadió que el equipo está “con mucha confianza“. “Sabemos a lo que tenemos que jugar, sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos una semana para trabajar esa eliminatoria y vamos con muchas ganas y con ganas de ganar en Múnich”, sentenció.