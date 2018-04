Mourinho tendrá que elegir entre Kovacic o Milinkovic-Savic

El entrenador del Manchester United, José Mourinho, anda perfilando la que podría ser su plantilla para la próxima campaña. En el centro del campo duda entre dos nombres: Mateo Kovacic y Milinkovic-Savic. Parece que este último tiene grandes posibilidades de acabar bajo las órdenes del portugués el próximo año.

Según publica el diario británico The Sun, el principal objetivo de Mourinho para reforzar la medular del campo se encuentra en Italia. El serbio, –aunque nacido en España–, Milinkovic- Savic está siendo uno de los jugadores más destacados en la Serie A y el portugués habría mandado a algunos ojeadores para seguir de cerca los pasos del jugador de 23 años durante el encuentro entre la Lazio y el Red Bull Salzburg de la Europa League.

El ex del Gante está despuntando en su tercera campaña con la Lazio. Sus números esta temporada hacen que sea uno de los jugadores deseados por varios clubes de Europa, entre ellos el mismo Real Madrid. En lo que va de curso, Milinkovic-Savic lleva 11 goles y ha dado 5 asistencias, frente a las cinco dianas conseguidas entre las dos temporadas precedentes.

Según la citada publicación inglesa, el United estaría dispuesto a ofrecer una cantidad ligeramente superior a los 100 millones de euros por el centrocampista de la Lazio. Si bien, las negociaciones no serán fáciles pues el director deportivo de la entidad italiana, Igli Tare, ha señalado en más de una ocasión que su jugador no está en venta. En su día rechazaron una oferta de 70 millones, pero la del United podría hacerles cambiar de opinión.

Comparado con Zidane

Los informes sobre el jugador son buenísimos. Su altura (1,91m), su juventud y su versatilidad, además de estar en continúa proyección invitan a pensar que su nombre será uno de los que más suene en cuanto se abra de nuevo el mercado de fichajes.

Se le compara con Zinedine Zidane y Yaya Touré en términos de físico y personalidad sobre el terreno de juego. Mientras que algunos como el ex director deportivo de Paris Saint-Germain, Leonardo, dijo de él: “Si yo fuera el director deportivo de cualquier club europeo de primera línea en este momento, el primer jugador que compraría sería Milinkovic“.

Mou no olvida a Kovacic

Por si el fichaje de Milinkovic no cuaja, Mourinho no ha dejado atrás su interés por el croata Mateo Kovacic. Si bien, la operación se antoja mucho más complicada pues la irrisoria cantidad que está dispuesto a pagar por él -unos 30 millones- hace imposible su salida rumbo a Old Trafford.

En el Real Madrid no quieren deshacerse del heredero natural de Luka Modric y menos por cantidades tan pequeñas en un momento en el que el mercado de fichajes maneja cifras desorbitadas.

Kovacic ha mostrado una gran progresión en su juego desde su llegada al Santiago Bernabéu en el verano de 2015. Es un jugador que trabaja a diario con dedicación y humildad y ha sabido asumir galones cuando se le ha necesitado como hizo en el partido de ida ante el Paris Saint Germain en el Santiago Bernabéu.

El hecho de no contar con la titularidad –es el cuarto nombre por detrás de Kroos, Casemiro y Modric– hace que varios clubes, entre ellos su anterior equipo, el Inter, sueñen con una posible salida del croata de la entidad madridista. Un pensamiento que por el contrario no está ni en el Real Madrid ni en el propio jugador.