El dato que retrata a Benzema: 43 jugadores de la Liga llevan más goles que él

La nota negativa en clave madridista de la victoria del conjunto blanco frente al Málaga en La Rosaleda fue sin duda el papel de Karim Benzema. El delantero francés está atravesando un momento muy complicado. De hecho, llegaba tras ser suplente en el derbi madrileño y en la vuelta de cuartos de final de la Champions League ante la Juventus. En Málaga tenía una nueva oportunidad para reivindicarse y volver a la senda del gol, pero ni ante el colista fue capaz de ver puerta.

Los números no fallan. La temporada del ariete galo está siendo paupérrima. El delantero centro titular del Real Madrid no puede llevar sólo cinco goles en Liga tras 32 jornadas, que son los que lleva… Algo falla, sobre todo porque el conjunto merengue es uno de los que más oportunidades crean y más goles hacen del campeonato doméstico. Dudar de la calidad y la visión de juego del francés sería injusto a la vez que atrevido, pero los delanteros viven de sus goles y Benzema este curso no está dando la talla.

De hecho, si uno echa un ojo al resto de goleadores de la Liga el ariete blanco queda en evidencia. Y es que en estos momentos hay 43 jugadores que han marcado más goles que Benzema en el campeonato doméstico, un dato que no debe gustar nada en los despachos del Bernabéu pese a que Zidane siga confiando en Benzema y volviera a echar un capote a su compatriota tras el partido ante el Málaga.

¿Cuáles son esos jugadores con mejores registros que el francés? Leo Messi (29 goles), Cristiano Ronaldo (23), Suárez (23), Griezmann (19), Aspas (19), Stuani (17), Rodrigo (15), Willian José (13), Maxi Gómez (13), Zaza (12), Ángel (12), Gerard Moreno (12), Santi Mina (11), Bale (11), Sergio León (11), Bacca (11), Portu (11), Oyarzabal (10), Adrián (9), Paulinho (8), Aduriz (8), Correa (8), Raúl García (8), Sanabria (7), Charles (7), Muriel (7), Andone (7), Munir (7), Jorge Molina (7), Calleri (7), Parejo (7), Illarramendi (7), Loren (6), Gameiro (6), Juanmi (6), Ben Yedder (6), Asensio (6), Unal (6), Isco (6), Sarabia (6), Baptistao (6), Iñaki Williams (6) y Morales (6).