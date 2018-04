Benzema: “A los grandes siempre se nos critica, porque vendemos periódicos”

Karim Benzema abrió las puertas de su casa a la prestigiosa revista Vanity Fair, a la que concedió una entrevista. En la misma repasó su carrera, su relación con el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y las críticas recibidas partido tras partido por su mal año de cara a puerta: “A los grandes jugadores siempre se nos critica. Vendemos periódicos”.

“Yo juego al fútbol para ayudar a mis compañeros siempre y para ganarlo todo. Lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien, aunque no marque. Yo juego para esa gente que sé que valora lo que hago en el campo. Los que van al estadio a pitar, pitan. No voy a cambiarlos. A los grandes jugadores siempre se nos critica. Vendemos periódicos. Si hago un partido malo no necesito leer la prensa para saberlo, me da igual que mi nombre esté en los periódicos, eso no significa nada”, reconoció.

También se refirió a la BBC, sobre la que dijo que “ahora resulta que somos malos…”. El delantero del Real Madrid lleva una temporada complicada plagada de críticas por su falta de gol, pero tanto Zidane como sus compañeros siempre salen en su defensa cada vez que se le cuestiona: “Somos todos amigos. Pero no te puedo decir que salgamos a cenar juntos, somos amigos de trabajo“.

“Florentino es como de la familia”

Benzema ha pasado por malos momentos a nivel personal, como el caso Valbuena por ejemplo. Pero siempre ha contado con el apoyo incondicional del presidente del club, Florentino Pérez, al que considera “como de la familia”. En la entrevista revela que después de pasar un día la cárcel, al volver se encontró con el mandatorio que le estaba esperando a su llegada a Valdebebas.

“Fue un sueño encontrarme con un hombre como él. Tranquilo y muy simpático. Me preguntó si quería jugar en el Madrid y yo le contesté que sí. Le di mi palabra. Y ya está. Está conmigo en los momentos buenos y en los malos. Yo sé que es mi presidente, pero para mí es como de la familia. Lo siento así. Cuando pasó lo de Valbuena, después de pasar un día en la cárcel regresé a Madrid muy triste. Florentino me esperó en Valdebebas y me dio todo su cariño”, aseguró.

“Dejar de comer todo lo que quiero es el mayor sacrificio que he hecho”

Todo lo que ha logrado es a base de trabajo y talento. El delantero galo del Real Madrid dijo que tiene ambos, pero que “a los 23 años, en Madrid, me di cuenta de que si no me disciplinaba me tendría que volver a Francia”. Además desveló que “dejar de comer todo lo que quiero” es el “mayor sacrificio” que ha hecho en toda su carrera.

También habló sobre el estilo de jugador que es. “¿Yo? En el campo pienso mucho. Es como si tuviera un ordenador en la cabeza, antes de tocar el balón necesito ver qué pueden hacer los otros. Y la grada es la grada. Es parte del fútbol”.

“La Marsellesa llama a hacer la guerra”

El caso Valbuena le ha costado su puesto en la selección francesa. Desde entonces no ha vuelto a ser convocado por Deschamps. Benzema se muestra muy tranquilo respecto a esa situación y no cree que tenga que hacer nada para regresar: “¿Yo?, ¿ahora? Nada. Ya tengo 30 años, dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben dónde estoy“.

Otra de las grandes incógnitas era el motivo por el que no cantaba La Marsellesa, himno de Francia. El delantero blanco desveló que no le gusta porque incita a la violencia. “Si escuchamos bien, La Marsellesa llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta“.