El ‘never, never, never’ de la Roma por Alisson

El never, never, never lleva existiendo desde los tiempos de Jesucristo cuando su apóstol Pedro le negó hasta tres veces. En los últimos años se ha convertido en el fútbol en una filosofía de mercado que trata de desmentir el fichaje de un jugador por otro club varias veces y a la que se ha unido la Roma con Alisson Becker.

El portero brasileño está en boca de todos tras la buena temporada que está completando. El presidente de la entidad giallorossi, James Pallotta, ha salido al paso de los rumores después del derbi de la ciudad por antonomasia ante la Lazio de este domingo: “No hay ninguna posibilidad de que salga este verano. Cero”.

Tal y como lleva informando OKDIARIO un buen tiempo, el Real Madrid planea una operación portería y Alisson ha empezado a encajar en las características que buscan en su agenda. Desde las altas esferas blancas consideran que la incorporación de De Gea y Courtois, los dos favoritos, no será tarea fácil por lo que están buscando alternativas como la del carioca.

El citado máximo dirigente de la Roma antes y hasta el propio entrenador, Eusebio di Francesco, habrían pedido al director deportivo, el conocido por todos Monchi, que no le vendan. La clasificación para las semifinales de Champions le habrían terminado por dar la razón de que ya se encuentra en un grande de Europa.

El propio protagonista se deja querer

Alisson Becker se manifestó concretamente del interés del Real Madrid unos días antes de esta petición a tres bandas: “Estoy feliz”. En la capital de España compartiría vestuario con dos de sus compatriotas como Marcelo y Casemiro por lo que su adaptación sería fácil también como hace dos veranos en Italia.

Mientras tanto, precisamente los cuartos de finales de la máxima competición europea han terminado por sentenciar a Keylor Navas tras sus dos fallos garrafales que dieron alas a la Juventus en los últimos minutos de la vuelta. El never, never, never es un clásico y la Roma y el brasileño parecen haberle cogido gusto.