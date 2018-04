Mido: “El Real Madrid quiere a Salah”

Mido, mítico delantero egipcio, habló sobre su compatriota y hombre de moda en el panorama mundial: Mohamed Salah. El que fuera ariete del Celta aseguró que el futbolista del Liverpool está preparado para dar otro salto en su carrera y que el Real Madrid le quiere.

“Tenía miedo de que Salah fracasara en el Liverpool, pero creo que está listo para avanzar al siguiente escalón. El Real Madrid sería capaz de usar sus puntos fuertes”, aseguró Mido en el medio King Fut sobre el egipcio, por el que media Europa suspira y es el actual líder en la lucha por la Bota de Oro.

“El Real Madrid le quiere. Todos hemos visto los malos partidos de Gareth Bale y Karim Benzema. El Real Madrid sería capaz de usar las fortalezas de Salah”, analizó Mido, que después de colgar las botas se ha convertido en entrenador. “Sé que mucha gente no estará de acuerdo con esto, pero en mi opinión es el mejor jugador de la historia de Egipto”, añadió. “Su mentalidad es mucho mejor que la mía. Cuando era joven no recibí ningún consejo, y eso me hizo daño años más tarde”, confesó el ex delantero.