El Real Madrid apoya a Isco en su ‘guerra’ contra Castaño

En el Real Madrid lo tiene claro: están con Isco en la guerra mediática con Juanma Castaño. El penalti a Lucas Vázquez en el minuto 93 ha provocado opiniones y críticas de todo tipo que llegaron a uno de sus momentos más álgidos cuando el pasado viernes Isco retuiteó un audio del inicio de programa de la Cope contando lo sucedido en el Bernabéu.

El periodista mostraba un criterio muy diferente a la hora de valorar el pase del Madrid a semifinales frente la eliminatoria del Barcelona y el PSG el curso pasado. El doble rasero del presentador enfadó al malagueño y mostró su disconformidad en las redes: “Una profesión, dos varas de medir, vergonzoso”.

Una profesión, dos varas de medir , vergonzoso🤮 pic.twitter.com/HQnj4V2MoY — ISCO ALARCON (@isco_alarcon) 13 de abril de 2018

En el seno del club, tanto en la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva, coinciden con Isco y apoyan la decisión de denunciar lo sucedido. En el club están cansados de la doble vara de medir que entienden que llevan viendo desde hace años en comparación con el Barcelona y creen que era necesario denunciarlo. Por ello apoyan de manera incondicional al malagueño.

Zidane ya reflejó en rueda de prensa su conformidad con el jugador: “No me meto en estas cosas. Hay antimadridismo, pero esto nadie lo va a cambiar. Lo que hay que intentar es seguir con lo que hacemos. La historia de este club nadie la va a cambiar, nadie. Es le mejor club del mundo, cuando eres el mejor creas un poco de celos”. En Chamartín creen que todo forma parte de una campaña para ensuciar la imagen del Madrid “por envidia” como explicó Lucas.

“Fastidia muchísimo ver al Madrid ocho años seguidos en semifinales, la gente se alegra de nuestros males y nosotros a lo nuestro, contentos por estar en otra semifinal y con ganas de ir a otra final más (…) todo este revuelo se crea con nosotros, hay otros años con otras acciones que no crea para nada este revuelo, pero somos el Madrid, esa envidia que a veces nos tienen, tenemos que vivir con ello”, aseguró el canterano tras el partido contra el Málaga.

Juanma Castaño aprovechó su primera aparición para defender su discurso. “Nunca dije siquiera si era o no penalti. Dije que iba a ser un escándalo mundial. Lo sostengo porque eso fue lo que se generó. Una polémica mundial. Para los madridistas esa jugada era un milagro y los no madridistas hablarían de robo. Para mí no dije nada”, confesó. Sin embargo, el presentador reconoció que cambiaría algunas, pero también aprovechó para recriminarle a Isco que haya sido “desagradecido” con su emisora.