Juanma Castaño responde a Isco: “Puede llamarme lo que le dé la gana, pero ha sido un poco desagradecido”

La televisión oficial del Real Madrid e Isco, a través de las redes sociales, retrataron a Juanma Castaño y éste dio sus explicaciones en su primer programa en ‘El Partidazo de Cope’ tras el escándalo del pasado viernes, cuando el jugador del Real Madrid puso en evidencia al periodista tras recordarle su “doble vara de medir”.

Los argumentos del también presentador eran muy esperados porque en el vídeo quedó claro su diferente criterio cuando hay que tratar un triunfo del Real Madrid o del Barcelona. Por ello, aprovechó el programa para mostrar sus excusas por lo sucedido en los últimos días y además lo acompañó de un audio de programas anteriores.

“No hablé de robo”

“En ningún momento dije que el pase del Real Madrid fuera un robo. Es más, no llegue a decir si era o no penalti. Dije que estábamos ante un escándalo mundial y lo sostengo porque eso fue lo que se generó. Fue milagroso para uno y robo para otros. Y yo no dije nada. No hablé de robo. Dije que se iba a hablar de robo y no me equivoqué, se habló de robo en todo el mundo”.

Cambiaría algo del programa

“¿Cambiaría algo de programa del miércoles? Sí. Haría más énfasis en que el Real Madrid está en semifinales por octavo año consecutivo. Pequé de no tener tacto de transmitir la alegría de ver a un equipo español en semis. Me inundó lo que pasó en el momento que el penalti que sucedió cuando empezamos el programa. A esa hora empezaban a llegar reacciones muy duras de lo que pasaba en el Bernabéu y empecé con el lío que se estaba montando. Puse por delante el pollo a la alegría que supone esta en ocho semis”.

El día del Barcelona

“El día del Barcelona empecé diciendo lo bueno. ¿Por qué dirá la gente? Porque el orden de acontecimientos fue a la inversa. El gol de Sergio Roberto… Ese día empecé con lo que era lo más inmediato y lo más destacado: la remontada. Este día también hablé del árbitros y si me mojé. Eso es lo que no ha salido en el montaje de Real Madrid Televisión”. (A continuación se emitió una grabación del día de la remontada del Barcelona donde afirmaba que el penalti de Luis Suárez no había sido)

Real Madrid televisión

“Ayer estuve viendo el Real Madrid – Bayern del año pasado con la realización alterada de Real Madrid televisión y cambian la realización para ocultar la verdad de las cosas. Hacen con su televisión lo que creen mejor para sus socios y son libres de hacerlo. Eso sí, deberían cortarse un poco a la hora de dar lecciones de periodismo. Justo cuando alteras la realización me dices a mí como hago los programas. El montaje de Real Madrid TV no es verdad ni mentira: es sesgado. No refleja lo que se dijo en las dos horas de programa”.

Isco

“Tiene todo el derecho del mundo a pesar que en lo que hago es una mierda. Mi juicio sigue siendo el mismo: es un jugador espectacular en el Madrid y la Selección. Igual que nosotros juzgamos, también nos pueden juzgar. Puede llamarme lo que le dé la gana porque entra dentro del juego. Sólo puede haber un reproche: creo que es un poco desagradecido con la Cope. Antes había que llamarla ‘Radio Isco’ porque estuvimos dos años dando la matraca… No esperábamos este tiro de gracia y no pasa nada. Ojalá meta el gol que nos haga campeones del mundo. Sólo faltaba. Han sido días complicados para todo el equipo. Me sentí responsable de haberla cagado”.