La policía británica está investigando una serie de mensajes amenazantes que recibió la mujer de Michael Oliver, el árbitro del encuentro entre el Real Madrid y la Juventus del pasado miércoles en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Según la información de la cadena británica BBC, alguien habría publicado en redes sociales el número de la mujer de Oliver, convirtiéndose ella en blanco de las iras de varios aficionados. La policía ha desactivado el teléfono y está investigando también a algunas personas que golpearon la puerta de la casa de la pareja.

Unas amenazas que también se habrían producido a través de la red social Twitter. Lucy, que así es como se llama la mujer de Oliver, comparte la misma profesión que su pareja en la Primera división femenina. Varios usuarios le enviaron duros mensajes que también están siendo analizados por la policía británica.

La decisión de señalar el penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez en el tiempo de añadido desató no sólo la ira de Gianluigi Buffon sino de una gran parte de aficionados que no dudaron en atacar a través de las redes sociales tanto al árbitro como a su mujer. La tensión ha sido tal que ha surgido a la vez una ola de mensajes en apoyo a Oliver.

A través del hashtag #ItalialovesMichaelOliver, muchos aficionados al fútbol italiano han querido transmitir el apoyo al colegiado y su mujer. En apenas 24 horas se produjeron 6000 mensajes.

Además de la prensa italiana, otras voces han pedido la rectificación de Buffon, quien tuvo unas duras palabras hacia el árbitro no sólo en el terreno de juego y que le valieron la expulsión sino también después.

Gary Lineker, ex futbolista inglés y actual comentarista de fútbol, ha sido uno de los últimos en criticar abiertamente la reacción del portero italiano. A través de Twitter, Lineker ha publicado el siguiente mensaje instando al guardameta de la Vecchia Signora a rectificar sus duras palabras hacia el árbitro.

These vituperous attacks on Michael Oliver and his wife are repugnant. Big admirer of Buffon but his behaviour since has been inflammatory and out of order. Oliver was doing his job and hard to argue against his decisions. Understand the emotion but time to defuse it, Gianluigi.

— Gary Lineker (@GaryLineker) 14 de abril de 2018