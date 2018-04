Guardiola no reconoce el penalti sobre Lucas: “No sabemos si fue o no”

Pep Guardiola no puede sacarse al Real Madrid de la cabeza. Aunque no resulte ninguna novedad, la afección por la cual el técnico del Manchester City tiende a comparar todo con el eterno rival de ‘su’ Barça se ha acrecentado en los últimos días, coincidiendo con la eliminación del Manchester City de la Champions y el pase del conjunto blanco a semifinales.

En la última de sus apariciones públicas, Guardiola fue preguntado por la aplicación del VAR, tanto en la Premier como en la Champions League, y su respuesta, como no, estuvo relacionada con el Madrid y el famoso penalti de Benatia sobre Lucas Vázquez, que aún se niega a reconocer como justo.

“El Manchester City estaba de acuerdo con el VAR, pero otros equipos no quisieron. Los árbitros deben ser ayudados, no sólo aquí en Inglaterra, sino en todo el mundo porque hoy en día el fútbol es mucho más rápido. Ahora, por ejemplo, no sabemos si lo del Real Madrid contra la Juventus fue penalti o no. No es fácil para los árbitros. Necesitan ser ayudados para que el fútbol sea más justo. Antes o después va a ocurrir, quizás al principio no funciona bien, pero irá mejorando y mejorando y será más eficiente”, afirmó Guardiola, que pertenece a ese grupo minoritario y ofuscado en no reconocer la infracción de Benatia sobre el extremo madridista y, por consiguiente, el justo pase del Real Madrid a semifinales de la Champions.