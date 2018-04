La UEFA no abre expediente a Ramos y podrá jugar las semifinales

Sergio Ramos sí podrá jugar las semifinales de la Champions League. El capitán del Real Madrid no será sancionado por bajar al túnel de vestuarios en el duelo ante la Juventus porque la UEFA no abrirá un expediente ya que considera que su conducta no fue inapropiada. De esta manera, no habrá ningún problema para que el defensa esté en los dos próximos partidos del equipo madridista en Copa de Europa.

Y es que pese a que el colegiado inglés Michael Oliver reflejó en el acta que Sergio Ramos había estado presente en el túnel aún cuando estaba sancionado, el máximo organismo futbolístico a nivel europeo ha decidido permitir al jugador español en la penúltima ronda de eliminación, donde también los jugadores llegan limpios de tarjetas para que les sea más fácil disputar la final.

El motivo de esta medida es que el futbolista no llegó en ningún momento a pisar el césped ya que se quedó en el túnel, que es el límite establecido por el organismo y porque no tuvo conducta inapropiada. Así que el capitán del Real Madrid podrá volver a liderar a su equipo después de haberse perdido el partido frente a la Juventus por la tarjeta amarilla que vio en el partido de ida.