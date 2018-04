Los tifosi de la Juventus difunden fotos de la mujer del árbitro en el Bernabéu

La Juventus tiene nuevo enemigo y se llama Michael Oliver. En Italia tardarán mucho tiempo en olvidar el penalti señalado por el colegiado sobre Lucas Vázquez. La Vecchia Signora soñaba con remontar la eliminatoria y la pena máxima pitada en el 93′ arruinó su clasificación.

Pero la polémica no se terminó en el campo. La expulsión de Buffon dio pie para que tras finalizar el partido el portero expresara su opinión: “Si pitas eso, que es una décima de penalti, no eres un hombre; eres un animal. Te has querido hacer el protagonista en un episodio muy dudoso”. Y no sólo fue el guardameta quién calificó de pésima la actuación del trencilla, sino varios de los jugadores y directivos del club.

A ellos se ha sumado la afición. Un día después del partido, los aficionados de la Juventus han echado más leña al fuego sacando a la luz una publicación de la mujer del colegiado en el Santiago Bernabéu. La instantánea corresponde al 16 de julio de 2016 y en ella aparece Lucy posando en el Santiago Bernabéu. “No es un mal estadio, supongo…”, escribió.



A esta fotografía se suman otras cuatro de la pareja disfrutando de la capital: “Me gusta Madrid”.



La prensa italiana no ha dudado en dar protagonismo a estos tweets como reivindicación a la mala actuación del colegiado.