Benatia: “El penalti fue como sufrir una violación”

Mehdi Benatia sigue muy enfadado por el penalti en el Bernabéu. El defensa asegura que “ha sido una violación” en declaraciones al diario francés Le Figaro que se han hecho virales en Italia y están causando mucho revuelo. El central fue el autor de la acción que ha generado tanta polémica y, posteriormente, dio el pase al Real Madrid tras transformar Cristiano el lanzamiento desde los once metros.

“Ha sido una violación, ¿qué queréis que os diga? Una violación. Hicimos el partido que queríamos, le metimos tres al Madrid y demostramos que el de ida no reflejaba nuestro valor. Luego llega esta jugada en el 93’, con Vázquez que quiere controlar el balón con el pecho, yo evito tocarle y golpeo el balón con la zurda. El se cae y el árbitro tiene el valor de pitar penalti“, declaró el futbolista de la Juve.

Coincide con Buffon en que el árbitro no puede señalar este tipo de penalti en los minutos finales de un encuentro decisivo: “Un penalti así no se puede conceder, y menos en el minuto 93’”. Aunque sí reconoce que toca levemente ha Lucas con el muslo, mientras que tras el encuentro afirmó que había impactado al balón y no al centrocampista del Real Madrid.

“Hay un contacto mínimo con mi muslo, pero es parte del fútbol, y no hay ninguna intención de empujarle. Esto es horrible, tenemos la sensación de haber sido violados, como le ha pasado hace un año al Bayern con dos o tres goles en fuera de juego. La historia de siempre: el Madrid no necesita estas ayudas”, concluye.