Benatia: “No he tocado a Lucas, el Real Madrid no necesita estos favores”

Mehdi Benatia fue uno de los grandes protagonistas del Real Madrid-Juventus (1-3) de vuelta de cuartos de final de la Champions League. Cuando parecía que la eliminatoria se iba a la prórroga, el central marroquí cometió penalti sobre Lucas Vázquez en el minuto 93 y Cristiano Ronaldo lo transformó. El central compareció ante los medios tras el choque y cargó contra el árbitro por señalar una pena máxima qué el cree que no existió.

“Giro alrededor de Lucas Vázquez para no tocarlo, él busca caerse, es lo único que podía hacer. Un penalti así es absurdo. No le he tocado, he tocado el balón”, aseguró Benatia cuestionado por el polémico penalti. El zaguero fue más allá y mandó un recado al Real Madrid y a la UEFA, en la línea de las declaraciones de Allegri, Buffon o el propio presidente de la Juventus: “El Real Madrid no necesita estos favores. Todos los años es la misma historia, la temporada pasada fue con el Bayern…”.

“Estamos tristes, hemos hecho lo que debíamos, un partido increíble. Estoy orgulloso de formar parte de este equipo. Somos víctimas de esta situación, pero estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho. ¿La expulsión de Buffon? Lo siento por él, Gigi estaba enfadado, no le salían las palabras”, añadió el central marroquí, visiblemente contrariado por el penalti que señaló Michael Oliver.

“He jugado muchos partidos a lo largo de mi carrera y he visto muchos más por la tele. No se puede pitar un penalti así. Es decepcionante para nosotros. Visto los esfuerzos que hemos hecho, era un partido que debía acabar en la prórroga. Estoy decepcionado cada vez del mundo del fútbol pero cuando haces esfuerzos así no puedes encajar en el penalti así en el minuto 93. Hay un trabajo detrás de cada esfuerzo y no puede venir alguien para tirar de esta manera por la borda todo el esfuerzo”, finalizó.