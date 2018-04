El ADN es Sergio Ramos y ante la Juventus quedó demostrado. El Real Madrid echó de menos a su alma cuando más sufría ante los italianos en el estadio Santiago Bernabéu. El capitán no pudo ser de la partida al cumplir ciclo de amonestaciones y cuando los de Turín abrieron el marcador en el primer minuto de encuentro, nadie fue capaz de calmar los nervios de un equipo que lo ha ganado todo y sufrió un miedo pocas veces visto.

Varane, jefe de la zaga sin Ramos, no fue capaz de levantar a la tropa. Vallejo, debutante en Champions, demasiado tenía con superar el trago. Keylor Navas se hacía cada vez más pequeño fallo a fallo. Los laterales iban a la guerra por su cuenta. La medular no dominaba. Bale estaba ausente. Sólo Cristiano Ronaldo ejerció de capitán sin brazalete arengando a los suyos y al público, aunque no era lo mismo.

La realidad es que cuando Sergio Ramos no está el Real Madrid se siente huérfano. Le falta algo. Esa fuerza que el camero saca en los momentos más delicados. El cabezazo de Lisboa para ganar la Décima y el gol de Trondheim para conquistar la Supercopa de Europa son dos claros ejemplos de esto. Sin Ramos este Real Madrid es menos.

Peligran las semifinales

Esas ganas de no dejar solo a su equipo ni siquiera cuando está sancionado le pueden costar caro en esta ocasión. El sevillano comenzó el encuentro desde su palco junto a unos amigos. Se le vio tranquilo y sonriendo, pero a medida que los goles iban cayendo en la meta de Keylor Navas el rictus le fue cambiando, hasta que tomó la decisión de bajar. Vio la segunda mitad del duelo ante la Juventus desde el túnel de vestuarios, lugar que no le correspondía al estar castigado, pero una zona que los futbolistas no convocados suelen ocupar en el coliseo madridista.

Ramos no tendría que haber molestado a nadie, sino fuera porque los minutos finales le llevaron a asomar más de lo recomendado. El cuarto árbitro se percató de su presencia y fue incluido en el acta del encuentro. Ahora, Ramos se arriesga a ser sancionado con un partido, aunque la normativa de la UEFA no lo deja claro. Hasta discutió con Allegri si era penalti o no de Benatia.

Aunque el artículo 69 del máximo organismo continental explica que los entrenadores sancionados para evitar que den instrucciones a los jugadores les prohíben estar en el área técnica, comunicarse con sus futbolistas y ayudantes y acceder a los vestuarios y al túnel antes y durante los partidos, no especifica nada sobre los jugadores.

Por otro lado, las Reglas del Juego de la IFAB en la regla 12 dice que “un jugador, un sustituto o un jugador sustituido que ha sido expulsado deberá abandonar los alrededores del terreno de juego y del área técnica”. Por aquí sí podría ser castigado, pero sigue habiendo demasiadas dudas.