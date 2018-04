Zidane: “No me he visto eliminado en ningún momento”

Zinedine Zidane compareció ante los medios de comunicación tras la clasificación del Real Madrid a las semifinales de la Champions League. El técnico francés se mostró satisfecho con el pase del equipo, en su opinión, merecido en el global, y aseguró que el penalti sobre Lucas está bien pitado.

El primer gol, clave

“Lo que no nos esperábamos es el gol después de un minuto, porque tú encajas un gol en un minuto, bajas la cabeza y les das la vida. Ellos hicieron un buen planteamiento y nosotros malo, no en el juego, porque tuvimos para hacer goles, pero hemos tenido dificultad en manejar nuestro partido”.

Penalti

“Me dijeron que hay penalti, yo no lo vi. De todas formas ha pitado el árbitro, no se puede cambiar. Pero yo creo que hay penalti”.

Pensar en la clasificación

“Si hay penalti hay penalti, y ya está. No hay que hablar, hemos pasado, estamos en semifinales y estamos contentos. Si queremos hablar del partido, hicieron ellos muy buen partido y nosotros regular, pero hemos creído y hemos querido pasar y dentro de los dos partidos merecemos nosotros el pase. Podemos estar contentos de pasar”.

Confianza ciega en Cristiano

“Cristiano está acostumbrado, al final la mete y nos vamos a casa con la victoria”.

Contesta a Guardiola

“No, y no me interesa lo que dice. Nosotros pasamos y ganamos la Champions. Son los árbitros, que tienen una labor difícil y hay que callarse y ya está. Yo nunca me voy a meter con los árbitros y he tenido ocasiones para hacerlo, pero nunca me meto. Hoy ha sido penalti, entonces yo te quiero hablar sólo de lo de hoy. Pasamos nosotros y ya está”.

Cambio de Bale y Casemiro

“Había que cambiar algo, no estaba contento con nuestro planteamiento. No es por castigar a Gareth o a Casemiro, pero hemos cambiado la dinámica, Lucas y Marco nos han aportado más energía, pero no era para castigarles”.

En la Champions todo es posible

“Ellos en el partido de ida, lo normal es que hubieran metido un gol y no lo metieron, y hoy ha sido al revés. Esto es el fútbol, a veces la Champions League es el top de top y pueden pasar estas cosas en el fútbol y en la Champions, porque nunca se puede decir antes de un partido lo que va a pasar o quién va a ganar”.

Sufrimiento esperado

“¿Tú piensas que yo no pensaba que íbamos a sufrir? Pues claro, pero no esperaba el primer gol. Sabía que la Juventus iba a presionar muy arriba en cada balón e hicieron un gran partido, un gran planteamiento del entrenador y nosotros teníamos que cambiar”.

No se vio eliminado

“No me he visto fuera en ningún momento. Siempre pienso en positivo, luego si estás fuera estás fuera, puede pasar, pero yo no lo pienso”.

Protege a Keylor

“El gol es culpa de todos, no hay que señalar a nadie, estamos todos en el mismo barco”.

Ocasiones sin gol

“Todo lo contrario, porque hemos tenido ocasiones para hacer goles, sobre todo en la primera, en la segunda hemos tenido más juego pero menos ocasiones. Nosotros siempre creemos que podemos marcar, porque tenemos jugadores para cambiar un partido”.

Cambios tras el primer gol

“No, sinceramente no he pensado que nos fueran a eliminar, porque lo que uno piensa y siente se lo transmite a los jugadores, yo transmití que era un partido complicado, que íbamos a sufrir, y el primer gol en el primer minuto lo ha cambiado todo. Ellos se han venido arriba y a nosotros nos ha costado”.

Buffon

“Sinceramente no creo que lo mereciera pero tampoco lo podemos cambiar, eso que ha pasado al final no va a borrar todo lo que ha sido Buffon para el fútbol. Es un jugador enorme, sólo tiene que pensar en todo lo que ha hecho en su carrera, pero tal vez no sea su último partido en Champions y pueda jugar el año que viene”.