De infarto: penalti en el 93, expulsión de Buffon y ovación en el Bernabéu

De infarto. Brutal. El pase a semifinales del Real Madrid no ha sido acto para cardiacos. Los blancos certificaron la clasificación sobre la hora gracias a un penalti más que riguroso que Cristiano Ronaldo no falló. Pero lo que pasó antes quedará en la historia de esta edición de la Champions.

Era la última jugada del partido, la prórroga esperaba en el horizonte después de que la Juve hubiese levantado el 0-3 cosechado por los madridistas en la ida, cuando Lucas Vázquez caía en el área al ser empujado por Benatia. El Bernabéu pedía penalti, los jugadores blancos también y el árbitro inglés, tras dudar, hacía realidad el deseo de todos. El Real Madrid iba a gozar de una última oportunidad y la Juventus se iba a desesperar.

La tangana que se formó en el área alrededor del árbitro quedará para el recuerdo. Todos los juventinos tenían algo que protestar y el que más lo hizo fue un Buffon que terminó expulsado. Posiblemente, el final europeo más triste para un portero de leyenda. Fuera de sí siguió quejándose, hasta que sus compañeros le calmaban para que abandonase el terreno de juego. El madridismo no dudó en ovacionar al guardameta.

Una vez calmados los ánimos, casi tres minutos después, llegaría la hora de la verdad. Cristiano junto al balón y a once metros de un Szczesny que tenía que asumir el trago bajo palos. No falló. Lo tiró fuerte, arriba y el éxtasis llegó. La Juve sacaría de centro, lo intentaría una vez más y los corazones madridistas se volverían a parar, pero ya no había que sufrir más. El partido llegaba al final y el Real Madrid, tras sufrir mucho más de los esperado, sellaba su pase en semifinales. El campeón seguirá defendiendo su corona.